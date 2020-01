Palomo deja la Secretaría General de FECCOO para dar paso a "nuevas personas y planteamientos"

Tras "casi treinta años" al frente de la Federación de Enseñanza de CCOO en Ceuta, Antonio Palomo ha comunicado este viernes a los afiliados que deja esa responsabilidad. "Aunque la vigente legislatura finalizará a mediados del año 2021, tengo la absoluta convicción de que ahora es el momento de dar el paso a nuevas personas, iniciativas y planteamientos", ha justificado su renuncia a la Secretaría General "con el rotundo convencimiento de que es lo mejor para nuestra organización".

En su misiva, el sindicalista recuerda las tres últimas décadas como un periodo en el que "ha habido de todo: muy bueno, bueno y menos bueno". "Una primera época, la mejor desde mi punto de vista, en la que, en unión con otras fuerzas sindicales y el apoyo de la inmensa mayoría del profesorado conseguimos frutos importantes. Ganamos las elecciones y presidimos la Junta de Personal durante 24 años", repasa Palomo.

"De las dos últimas legislaturas no podemos estar satisfechos de nuestros resultados. El primer y único responsable, entre otras muchas circunstancias que ahora no proceden analizar, soy yo que no supe tomar la decisión acertada en el momento oportuno", reflexiona sobre la decisión que adoptó hace 8 años, "cuando me disuadieron, a pesar de que ya avisé de que, por motivos de salud, no se dispondría de mí a tiempo completo, me deje convencer de la conveniencia de mi continuidad".

Ahora cree que entonces "me equivoqué" porque "la FECCOO necesita un secretario/a general dedicado en exclusiva a la gestión y dirección de la organización y esa decisión, junto con otras cuestiones, no han favorecido el funcionamiento del sindicato".

Palomo se jubiló el 31 de agosto y teme que, cuando se le pidió que colaborara en la organización de las elecciones sindicales de diciembre, "volví a cometer el mismo error". "Cierto es que hay que reconocer, que esta última decisión y dadas las expectativas, no ha salido tan mal, ya que, a pesar del rotundo e innegable triunfo de UGT, nos mantenemos como segunda fuerza sindical y en la próxima legislatura tendremos los mismos efectivos humanos que hemos tenido hasta ahora, circunstancia que nos permitirá afrontar estos próximos cuatro años con los mismos recursos y, por tanto, desarrollar los innegables cambios y mejoras que requiere nuestro sindicato", valora.

El sindicalista se va seguro de que "FECCOO es una organización fuerte y consolidada". "Como afiliado que soy y seguiré siendo, estoy convencido de que con unas nuevas personas, savia e ilusión, más pronto que tarde, nos situaremos en el lugar que nos corresponde", desea en una carta que termina con "un sentimiento y una petición".

"El primero, expresaros mi sentimiento de gratitud con mayúsculas, por haberme dado la oportunidad de representaros en tantos foros, lo que me ha permitido enormes momentos de satisfacción y orgullo; la segunda, pediros compromiso y apoyo a nuestra organización, que ha hecho mucho por la educación en Ceuta y eso no hubiera sido, ni será posible sin vuestro concurso", termina con el compromiso de que sus "excelentes compañeros y amigos" podrán "siempre contar incondicionalmente conmigo".