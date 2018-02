¿Qué pasa con la Educación? La opinión del Gobierno de Ceuta cuando no hay cámaras

Las razones del fracaso escolar, la LOMCE, la importancia de las familias, los "prejuicios" y la fama de algunos colegios, la escolarización temprana, los ránkings de centros, la formación de los docentes, las evaluaciones, la lengua materna...

A diferencia de lo que sucede en la Comisión Sectorial de Educación, en la que Ceuta no tiene asiento, la Ciudad Autónoma sí ha podido llevar su voz a la Ponencia de Estudio sobre el Pacto de Estado por la Educación constituida en el seno de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado. El consejero del ramo, Javier Celaya, ha sido el encargado de fijar la posición de Ceuta al respecto a partir de una convicción: el primer elemento clave para la mejora de la Educación es la propia valoración y consideración social que recibe en España.

Aunque las sesiones de las Ponencias de Estudio se celebran a puerta cerrada y no se publican actas de su desarrollo, Ceutaldia.com ha tenido acceso al contenido de la intervención de Celaya. Lo que sigue es un extracto de sus aportaciones para avanzar hacia un sistema que cumpla sus objetivos: "La formación integral del alumnado para el pleno desarrollo de su personalidad y talento, la transmisión crítica de los valores y del acervo cultural de la sociedad, el fomento del emprendimiento y la empleabilidad, y la garantía del aprendizaje a lo largo de toda la vida" porque "la educación es la base de la libertad individual, la convivencia democrática y el progreso de la sociedad".

Las razones del fracaso escolar

"Aquí hay una pregunta que es la del millón: ¿cuáles son las razones del abandono escolar temprano, del fracaso?. Nosotros, que en Ceuta tenemos uno de los índices más catastróficos del país, lamentablemente es un tema al que también le hemos dado muchísimas vueltas. Hay indicadores que están muy claros, como la escolarización tardía, que influye en el fracaso escolar. [...]

En Ceuta, cuando uno de los dos es extranjero los resultados tienden a la baja, se parecen más a que los dos sean extranjeros que a que los dos sean nacionales, y la única explicación que le encontramos es que son relativamente abundantes los matrimonios entre varones de nacionalidad española con mujer de nacionalidad marroquí. Luego el cuidado y la atención de los niños recae normalmente en la madre, y entonces, en ese sentido, la dificultad lingüística y el conocimiento de la realidad de la ciudad le influye a la baja.

Realmente, hay razones económicas, la perspectiva de poder encontrar trabajo o no encontrar ningún tipo de trabajo influye en el abandono, bien sea por querer incorporarse al mercado laboral, o bien sea porque se pierde el sentido del sistema educativo. Una de las razones de más peso, por lo menos para mí, y no sé si es un percepción únicamente personal, es la expectativa, el que la familia y sobre todo los docentes sean capaces de mantener altas las expectativas de los alumnos y retenerlos en el sistema educativo, que le encuentren sentido, que vean que ese esfuerzo sirve para algo y que lo que están aprendiendo sirve para algo y les va a ayudar a tener un progreso luego en su vida académica y profesional, y entonces, mantener alto ese nivel de expectativa. Es un poco como el efecto Pigmalión".

Alumnado con altas capacidades

"En cuanto a sacar a los alumnos de mejores notas o que tienden a la excelencia o de altas capacidades del aula, yo no lo interpretó como una manera de segregación. La propuesta es apenas una o dos sesiones a la semana, o sea, que van a pasar la inmensa mayoría del tiempo con sus compañeros de clase.



La idea es estimularlos incluso en su amor propio, además teniendo en cuento que no serán siempre los mismos, ya digo, grupos con carácter flexible y en que se pueda llevar al alumno a plantearle metas más difíciles o más motivadoras que las que están haciendo en el grupo clase. Muchas veces, al profesor no le queda más remedio que adecuarse a la realidad del aula, y si el nivel de conocimiento general es más precario, tiene que intentar sacar adelante a todos. Realmente, es muy difícil esto de que tantas veces hablamos de la atención individualizada al alumno, porque muchas veces nos encontramos con ratios de 25 y hasta 30 alumnos por clase.

Entonces, esto sería una manera de incentivarlos, pero en ningún caso pretendiendo una segregación del alumno del aula porque sería repetir los errores que hemos hecho con los que necesitan atención educativa o los de educación especial".

Las evaluaciones y los ránking de centros

"Yo soy partidario de que se evalúe todo y que sea incluso con carácter más censal que muestral. Siempre deben quedar vinculados, desde luego, al índice socioeconómico y cultural porque es verdad que la realidad que haya de fondo en esas familias o en ese contexto, de unos centros a otros, es muy diferente. Si lo es de unas comunidades autónomas a otras, también lo es dentro de la misma comunidad autónoma de unas ciudades a otras, y de unos barrios a otros. Eso hay que ponerlo en contexto.

En el tema también muy polémico de los ránking hay que tener en cuenta la perspectiva de que, hoy por hoy, y en Ceuta pasa, y me imagino que en todas partes, todos los colegios, todos los centros tienen una determinada forma, ya preestablecida, y lo vemos en las solicitudes de escolarización. Hay centros que todo el mundo los quiere y centros en que al final es la Comisión de Garantías de escolarización la que tiene que ir rellenando esas plazas.

Muchas veces, esa fama se basa en prejuicios. Si tuviésemos de verdad unos datos de análisis de centros que conociese la gente, podrían basarse en datos reales, y a lo mejor la ciudadanía se llevaría la aclaración de decir, «pues resulta que este centro, del que teníamos tan mala opinión, tiene un resultado en relación con ISEC, con su índice socioeconómico y cultural, muchísimo mejor que este otro centro, que tienen un alumnado de clase media-alta, al que no le falta de nada, y que luego sacan unos resultados que no son todo lo brillantes que deberían.

Esa información ahora mismo, por intentar evitar la competencia entre centro, la estamos hurtando a la sociedad. Yo ahí lo veo más en sentido de una oportunidad y una labor de transparencia, que no el echar a unos centros a u competir contra otros. Si a fin de cuentas, con quien tiene que competir es consigo mismo para dar mejoras a sus alumnos.

En lo único que no soy partidario, estoy de acuerdo con prácticamente todo el que se ha expresado aquí, es en que no debe condicionar la promoción, porque eso es crearnos un problema donde no lo tenemos. [...] Sí tiene sentido que informemos a las familias y que aportemos fuentes de información diferentes de los propios profesores o los propios maestros que han tenido".

Escolarización temprana

"No podemos conformarnos con interpretar esta etapa desde la óptica de la mera conciliación familiar, sino que debemos garantizar y promover el acceso voluntario universal al primer ciclo de la Educación Infantil.

Consideramos que es una de las prioridades el que se convierta en un nivel no obligatorio, pero sí de oferta universal para que, como he comentado antes, no debemos limitarnos aquí a verlo únicamente como una manera de facilitar la conciliación familiar, sino que tenemos que convertirlo en un derecho de toda la familia.

En el caso de Ceuta lamentablemente estamos todavía bastante atrás, tenemos uno de los índices más bajos, creo que es el segundo más bajo de la media nacional, y es una de nuestras asignaturas pendientes que queremos conseguir mejorar, no es tampoco fácil.

[...] Tenemos algún acuerdo con empresas privadas, tenemos conciertos también con aquellas que reúnen las características y el reconocimiento como escuelas infantiles. Ahora, lo que no podemos consentir es tener guarderías, porque ya han quedado desfasadas y poco más o menos fuera de la ley, tienen que ser centros de Educación Infantil. Estamos todavía muy lejos y consideramos que es una iniciativa importantísima para facilitar luego el tránsito al colegio y la mejora del desenvolvimiento escolar de nuestro alumnado. En el caso de Ceuta tiene también una importancia añadida grande en relación con la adquisición de la lengua castellana".



Descentralización y unidad de sistema

"Desde la opinión de Ceuta, la descentralización no puede poner en peligro la unidad del sistema educativo español. [...] Consideramos que es preciso que el Ministerio de Educación siga definiendo la estructura y los contenidos mínimos curriculares, respetando lo que es la distribución de competencias con las comunidades autónomas, por supuesto, lo que mantenga esa estructura de mínimos curriculares, y luego que se refuerce el papel de la alta inspección educativa.



Además, defendemos reforzar los programas de cooperación territorial que impliquen la movilidad de estudiantes y de profesores de diferentes puntos de España. Todos conocemos las rutas científicas, artísticas y literarias, los programas de inmersión lingüística, las aulas de la naturaleza, campus científicos, pueblos abandonados, centros de educación ambiental, etcétera.

Es preciso que todo esto tipo de iniciativas se refuerces para mejorar precisamente ese principio de igualdad de oportunidades independientemente del lugar de residencia y de estudio, ya demás para favorecer el contacto y el conocimiento de unos escolares españoles con otros".

La carrera profesional de los docentes

"No cabe duda que los futuros docentes deben aunar una sólida formación didáctica y pedagógica con la preparación en habilidades sociales, resolución de conflictos para la mejora de la convivencia, prevención de toda forma de acoso, incluida la virtual, la digital, y promoción de la igualdad de género. [..]. Estamos en el siglo XXI, desde luego que los que ingresen nuevos que no vengan con esas carencias, ya que el que ya es funcionario de carrera, a veces, difícilmente podemos convencerle de que actualice sus cocimientos al nivel de lo que debiera.

Lo más importante consideramos que es la formación práctica en el propio centro escolar, y que actualmente solo se limita al practicum del grado en Educación Infantil o Primaria, o al máster de Secundaria, que todos sabemos que dura apenas unos meses. Consideramos que, tal vez, hay que plantearse la alternativa de extender este período de práctica a un año escolar completo, en el que el futuro docente lleve a cabo unas práctica curriculares evaluables, pero incluso remuneradas sobre la base del salario mínimo interprofesional".

[...] El modelo actual, que vincula la actualización formativa a la percepción del complemento de formación permanente cada seis años, al menos en Ceuta, imagino que en las demás autonomías será prácticamente igual, no parece suficiente para impulsar una mejora efectiva en el ejercicio profesional docente.

Por otra parte, consideramos que debe vincularse la carrera profesional docente con la participación en proyectos de innovación educativa, relacionados con el bilingüismo, con las nuevas tecnologías, y por supuesto con la permanencia en equipos directivos de los centros, no limitándolo únicamente a los directores, sino a la figura de los equipos directivos".

Formación Profesional

"Es necesario potenciar e impulsar la valoración social de la Formación Profesional, incrementar la oferta de la FP Dual, en colaboración con las organizaciones empresariales, y mantener los puentes entre la FP

Básica, el grado medio y el grado superior para facilitar la permanencia en el sistema educativo de los jóvenes.

Del mismo modo, cabe mejorar y estrechar los vínculos entre la formación profesional inicial del sistema educativo y la formación profesional ocupacional del sistema público de empleo a través de los centros integrados de FP y los procedimientos de evaluación y acreditación de competencias profesionales.

[...] Quizá, el planteamiento que tendríamos que hacer es «démosle al alumnado de la Formación Profesional básica, al terminar, el Graduado en Secundaria, y ya está», igual que ocurría antes con los programas de cualificación profesional inicial, independientemente de que se haga una prueba de evaluación, que tenga carácter censal, pero que no condicione la titulación".

Atención a la Diversidad

"Cabe profundizar en la inclusividad como modelo organizativo para no repetir errores del pasado. Anteriormente, la atención especializada al alumnado, de educación especial, o los programas de educación compensatoria en grupos reducidos, conseguía el avance de estos al trote, mientras el resto de sus compañeros de clase lo hacían al galope, con lo cual cada vez iban quedando más atrás".

El único beneficio evidente en este tipo de agrupamientos era la reducción de las ratios en algunas áreas o materias, de modo que parece más razonable utilizar el recurso humano de los especialistas en pedagogía terapéutica, audición y lenguaje también, como refuerzo al profesor tutor en Primaria, o a los docentes de las materias instrumentales en Secundarias, con dos profesores en el aula. De hecho, se beneficiarán no solamente los alumnos con necesidades educativas especiales, con necesidad de apoyo educativo, sino toda la clase.

Este modelo organizativo tiene la ventaja añadida de compensar las ratios elevadas, provocadas en el caso particular de Ceuta, por un crecimiento vegetativo de la población muy superior a la media nacional, es uno de los principales problemas que tenemos, ratios elevadísimas, que incluso sobrepasan lo que es normal, o incluso lo que es legal en otras partes de nuestro país.

¿Cuál es el problema de todo esto? Pues a nadie se le escapa que esto es incremento de financiación, incremento de cupo, para poder tener mayor número de especialistas en plantilla".

Convivencia

"Evidentemente, problemas de de convivencia hay en todas parte y muchas veces más asociadas a la edad, quizás primero o segundo de la ESO suelen ser las edades más conflictivas, que no realmente a la mezcla de alumnos de diferentes orígenes étnicos o culturales y religiosos.

En la ciudad, se han puesto en marcha diferentes de proyectos de mejora de la convivencia relacionados con cuestiones que ya hemos tratado aquí, como por ejemplo el Programa de Buen Trato de la Fundación ANAR, de mediación entre iguales, o sea, la estrategia de la mediación escolar. Luego, por supuesto, el plan director que todos tenemos de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la elaboración de planes de convivencia con protocolos para combatir la dinámica del acoso.

Realmente en la ciudad no hay especialmente una incidencia de problemas de convivencia interétnica o interreligiosa, sino ya digo, hay los normales y corrientes en cualquier parte, entre otras cosas, porque realmente ya la mayoría de nuestro alumnado en Educación Primaria, entre los 3 y los 12 años, es de origen musulmán, y permítanme utilizar la religión, ya es el 63%, y en algunos centros, es la inmensa mayoría. Así que, en concreto, quienes serían el grupo minoritario quizá, serían los de procedencia cristiano-occidental, por expresarlo de alguna manera.

Los programas de convivencia que se han llevado adelante son, ya digo, lo acostumbrados. Lo que sí es verdad es que se le da mucha importancia, y la guía educativa Ceuta te enseña es algo que se ofrece, al conocimiento mutuo de las otras culturas y el apreciar cuáles son las tradiciones comunes, del tronco religioso judeocristiano, y también musulmán".

La LOMCE

"Todos conocemos que [la LOMCE] nació con la debilidad de una fuerte contestación política y social, siendo especialmente polémica la introducción de las evaluaciones finales, que condicionaba la titulación del alumnado o los itinerarios formativos, criticados como forma de segregación temprana. Es verdad también que ha coincidido su implantación en el tiempo con la situación de crisis económica y de ajustes, y eso todavía ha dificultado más las cosas. No obstante, alguno los aspectos más controvertidos no han llegado a entrar en vigor, la evaluación final individualizada de la Secundaria Obligatoria o los itinerarios vinculantes hacia Bachillerato o F.P. de grado medio.

Por el contrario, dentro de lo que ha supuesto la LOMCE, sí que consideramos acertadas las medidas encaminadas a la mejora de la formación profesional, facilitando el tránsito inmediato de técnicos de grado medio a estudios de grado superior sin el requisito de la obtención del Bachillerato, o la superación de la prueba de acceso, y por supuesto también la implantación de la F.P. dual para acercar el mundo de la empresa al mundo de la educación.

Asimismo, el planteamiento de la Formación Profesional básica en los IES, organizan da en dos cursos completos, mejora la oferta de los módulos voluntarios de los antiguos programas de cualificación profesional inicial, aunque la implantación de la Formación Profesional básica se haya visto entorpecida por la pretensión inicial de condicionar la obtención del graduado en secundaria a la superación de la prueba final de la ESO".

Contenidos y competencias

"Andamos siempre si los contenidos son excesivos o no lo son y si es más importante darle el enfoque competencial pero yo creo que habría que intercalar la dos cosas: no creo que sea beneficioso que la persecución de la adquisición de las competencias se haga en detrimento de los contenidos que se ofrecen a los alumnos.

Además, también tenemos que preocuparnos por cuánto aprenden los que más aprenden, y no únicamente porque todos promocionen y todos salgan adelante, que por supuesto que también, pero esto hay que armonizarlo de alguna manera. Ya digo, los estándares de aprendizaje por lo menos sí que hacen una descripción bastante pormenorizada de lo que hay que ofrecer al alumnado y lo que se debe trabajar. Entonces, por nuestra parte, lo vemos positivo".

La elección de directores

En cuanto a la pregunta a más espinosa sobre los consejos escolares y la elección de directores, los consejos escolares ahora mismo la función principal que les ha quedado es la aprobación del presupuesto, y el hecho de haber reforzado la potestad del director, la LOMCE ha considerado más razones del tipo de eficacia, de rapidez en la resolución de problemas.

[...] ¿Qué papel debe tener la elección de directores, que ahora mismo estaría, la mayoría, en poder de la Administración? La verdad que no tenemos claro cómo debería quedar. Hay que tener en cuenta que el número de padres que se sientan en el consejo escolar suele ser un porcentaje relativamente pequeño en relación a todos los que hay en un centro.

En Ceuta, la mayor parte de nuestros centros tienen como característica general que son muy grandes en cuanto al volumen y la complejidad que tienen, y de centros de una línea apenas tenemos, la mayoría de los colegios son de tres líneas, hay algunos institutos que son una auténtica locura, donde hay diez primeros de la ESO.

Entonces, hasta qué punto siete padres o madres que se sientan en el consejo escolar, de los cuales tampoco sabemos por qué han querido incorporarse, cuál es su grado de implicación, de participación, van a tener ahí más peso que el que establezca la propia Administración educativa. Sinceramente, no puedo dar una respuesta porque tampoco lo tengo claro".