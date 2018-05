Benaisa, este fin de semana en Ceuta casi cinco años después de su polémica charla en Benzú

El predicador islámico Malik Ibn Benaisa impartirá tres charlas este fin de semana en Ceuta (este viernes en la mezquita Al Iklas, el sábado en An Noor y el domingo en el templo de la Cuesta Parisiana) quince minutos antes del rezo del Isha'a para abordar los beneficios de los hadiz de quien dio limosna a quien no debía; de Handala, Abu Bakr y la hipocresía; y un análisis "sobre costumbres y supersticiones ilícitas en bodas y celebraciones".

Los mismos días en ls mequitas de Loma Colmenar, Benzú y Pasaje Recreo Alto será Hisham Ibn Abdusalam quien, a la misma hora, profundice, en tres partes, en "algunas creencias que pueden invalidar la fe".

Estas charlas están organizadas por la asociación sociocultural Al-Iqra y por los voluntarios de 'Todo por una buena causa'.

Ibn Benaisa se vio envuelto hace casi cinco años, durante el verano de 2013, en una enorme polémica tras la retransmisión en RTVCE de una charla que había impartido en la mezquita de Benzú en la que señaló que las mujeres musulmanas no debía salir a la calle más que con las manos y el óvalo de la cara descubiertos y no utilizar pantalones vaqueros, zapatos de tacón o perfume para no ser consideradas unas “fornicadoras”.

El estudioso del Islam enmarcó sus palabras en "la doctrina islámica" pero fue denunciado por la Delegación del Gobierno por la posible comisión de delitos relacionados con la apología de la violencia de género o la discriminación por razón de sexo o credo religioso.

La Fiscalía optó por archivar el caso al entender que no podía deducirse que el melillense hubiera incurrido en ninguno de los ilícitos contemplados en el Código Penal. “En relación con la violencia de género, la legislación alude a la realización de acciones concretas, en forma de amenazas, lesiones, coacciones o malos tratos, mientras que sobre discriminación por sexo o religión el artículo 510 del Código Penal se refiere a incentivar ‘la discriminación, al odio o a la violencia”, recordó el Ministerio Público, que no apreció tales actitudes en la conferencia.