Búscome reclama modernizar el CAM, tanto en contenido de los talleros como en los accesos a los mismos

Búscame ha reclamado "un Centro Asesor de la Mujer acorde a la realidad y a los nuevos tiempos”. Y es que la asociación considera que con al gestión del actual CAM “no únicamente ha quedado patentado que la Ciudad es incapaz de aumentar la oferta de los talleres, sino que el sistema de inscripción es completamente injusto y aleatorio".



"Tener prioridad según el orden de llegada es un sistema sesgado y que no atiende a las peculiaridades ni necesidades de las mujeres. Además, sigue existiendo un horario exclusivo de mañana que impide que un sector amplio no pueda acceder a ellos", ha explicado la entidad.



También, Búscome se ha preguntado "si existe un estudio de la demanda y en qué se basa la Consejería de Igualdad para no abrir más las perspectivas hacia otras áreas, además de las que hay, que busquen empoderar a las mujeres. Nadie puede entender que un sistema que tiene que ser potenciado, sea ninguneado y recortado de manera escalonada, provocando un desasosiego y una impotencia hacia quienes trabajan allí, que lo hacen en unas condicione más que precarias si lo comparamos con otros puestos de la Ciudad".



Por último, Búscome no ha compartido que "el área de igualdad de la mujer permanezca ajena a todos los acontecimientos misóginos que están pasando, sobre todo el de la puesta en libertad de la manada. Ceuta, además de las asociaciones y entidades, tiene que tener voz en este asunto y el Gobierno tiene que aparentar, al menos, que protege a las mujeres y que está en contra de la justicia patriarcal, de lo contrario esta Consejería será como el edificio del CAM, impactante por fuera y con parches por dentro. No queremos un escaparate, queremos acción ", ha terminado Búscome.