La Cámara acoge a las 18 horas la charla imprescindible si quiere que su vecindad siga viendo la televisión

Seguramente ya habrá escuchado hablar del denominado ‘segundo dividendo digital’. Ese endemoniado nombre esconde una realidad mucho más común y sencilla: Vuelve a hacer falta adaptar las antenas para seguir viendo la tele, la normal, la TDT, a partir del 30 de junio. Y hay plazos y hay ayudas. Por haber, hay hasta muertes programadas que afectarán incluso a las compras y ventas de televisores, ninguno sin capacidad para la denominada ultra alta definición podrá venderse a partir del 25 de marzo. Una realidad mucho más inminente que el fin de los coches diésel y que quizás no esté acaparando los mismos titulares. Todo esto lo va a desgranar este miércoles a las 18 horas el responsable de la zona sur de la empresa Televes, Victor Cuadrado, en la Cámara de Comercio en una charla dirigida especialmente a los instaladores, pero también altamente recomendable, cuando no imprescindible, para administradores de fincas o presidentes de comunidad.

El cambio obligatorio por Real Decreto viene motivado por la liberalización de parte del espacio radioeléctrico que ahora mismo ocupan las señales de televisión digital terrestre para dejar sitio a la nueva telefonía móvil que viene, la de quinta generación, el 5G. Eso provocará que todos los canales de televisión muden sus señales a un espectro más bajo de ese espacio electromagnético por el que emiten y por tanto hace necesario readaptar las antenas casi en la práctica totalidad de los casos.

Pero como el Gobierno obliga, pero no ahoga no sólo hay unos plazos más o menos holgados sino que además hay también ayudas para hacer esa adaptación.

Por tiempos, será a partir del 17 de febrero cuando está previsto que en Ceuta las televisiones emitan de manera simultánea sus frecuencias de TDT en los nuevos canales y frecuencias asignados y de manera simultánea en los actuales. Es decir si usted no hace la adaptación de sus receptores y antes ahora podrá seguir viendo la TDT sin problema, pero sólo hasta el 30 de junio. Ese es el plazo previsto para que todos los canales dejen de emitir en sus actuales frecuencias y pasen definitiva y exclusivamente a las nuevas. SI no hace nada, el 1 de julio dejará de ver la TDT. Esos plazos son susceptibles de ser prorrogados si el Gobierno percibe que la ciudadanía no ha efectuado los cambios o que los antenistas no dan abasto para readaptar todas las antenas.

Y sí, hay ayudas para comunidades que pueden gestionar bien directamente los representantes legales de las mismas o los administradores o bien los propios antenistas que realicen la adaptación. Ayudas que según el caso van desde los 104,30 a los 677,95 euros en el caso concreto de Ceuta. Se pueden pedir una vez se realice la adaptación y se cuente con factura que especifique el cambio y el servicio y hasta el 30 de septiembre de 2020, únicamente a través de la web habilitada por la entidad red.es .

Y hay otra cosa, el Real Decreto hace obligatorio que a partir del 25 de marzo de este mismo año no se puedan vender televisores que no cuenten con receptores preparados para la televisión del futuro ni con pantallas con definiciones de ultra alta definición, capaces de reproducir con calidad esas señales televisivas del futuro.

Todo eso, lo explicará en abundancia el responsable de Televés, Victor Cuadrado, que se lo sabe de memoria, y aunque su charla está enfocada a los instaladores que tendrán que lidiar en los tejados con las pavanas y los conectores para la televisión del futuro, él mismo recomienda la charla a los responsables de las comunidades que tendrán que activar con la contratación de los antenistas estos cambios. La cita, este miércoles, a las 18 horas en la sede de la Cámara de Comercio en la calle Dueñas.