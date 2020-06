La comunidad musulmana, sobre la suspensión de Aid El Kebir: "Respetaremos el interés general"

El delegado de la Comisión Islámica de España (CIE) en Ceuta, Hamido Mohamed, ha adelantado este lunes en relación con la suspensión el 31 de julio de las actividades públicas vinculadas a la celebración de la Pascua del Sacrificio de este verano anunciada por el Ejecutivo local que la comunidad musulmana "siempre respetará las decisiones que tengan que ver con la salud de la ciudadanía y con el interés general de los ceutíes".

"No vamos a valorar la decisión hasta que no conozcamos en la reunión que vamos a mantener con el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, y el consejero de Sanidad, Javier Guerrero, en la que intentaremos hacer aportaciones para acercar posturas y no crear problemas", ha resumido el también secretario general de la UCIDCE después de que tanto el MDyC como el PSOE hayan cuestionado la suspensión del rezo colectivo al aire libre y del dispositivo de carpas que cada año se colocan por toda la ciudad para dar muerte a unas 5.000 cabezas de ganado.

Según el Gobierno regional, que ha repudiado el uso "partidista" y "para enfrentar a la ciudadanía" de este tema, los informes elaborados por los técnicos de Sanidad desaconsejan expresamente organizar o facilitar cualquier tipo de evento que implique aglomeración de personas para prevenir contagios del coronavirus, tal y como se ha hecho con toda la programación cultural estival, citas deportivas como La Cuna de La Legión, la Feria, la Noche de San Juan y eventos religiosos como las fiestas de San Antonio y la Virgen de África.

El MDyC defiende que no existen motivos objetivos de Salud Pública para cancelar la celebración de Aid El Kebir y el PSOE, que "es una conmemoración que se hace en familia y en casa, y que no hay razones de aglomeración por las carpas, ya que la ciudadanía que acude a ellas está dispersa por diferentes zonas de la ciudad" . El portavoz de Caballas, Mohamed Ali, ha anunciado que tomará posición "cuando conozcamos el contenido de los dictámenes sanitarios".

El delegado de la CIE ha indicado también que las mezquitas de la ciudad seguirán cerradas "al menos hasta el próximo 1 de julio" en función de la evolución epidemiológica, como permanecen desde la declaración desde el estado de alarma a pesar de que en el proceso de desescalada ya hubiesen podido abrirse con distintos porcentajes de limitación de aforo.