El domingo a mediodía, caminata contra el asesinato de Laura Luelmo

La Platafoma Feminista de Ceuta ha organizado para el próximo domingo a mediodía una caminata para condenar el asesinato de la joven profesora Laura Luelmo que partirá desde la Plaza de África y a la que están invitados tanto hombres como mujeres.

El grupo ha dado a conocer la propuesta durante el acto que este miércoles a última hora de la tarde ha desarrollado en la Plaza de los Reyes para denunciar el archivo de la causa por acoso sexual a cuatro temporeras de los campos de Huelva.

"No han considerado “debidamente justificada” la perpetración del delito contra estas mujeres marroquíes, mujeres más vulnerables que van sigo ninguneados sus derechos", ha lamentado el manifiesto que se ha leído, que ha emarcado que "hay muchas mujeres víctimas de acoso sexual y de abusos laborales en su puesto de trabajo" y que "las mujeres seguimos siendo discriminadas, pero esto se hace más visible cuando las que lo sufren son mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Vamos a vigilar de cercaestas situaciones y reivindicar la intervención de quienes tienen que cumplir escrupulosamente con la ley, y vamos a seguir reivindicando para que las condiciones laborales de todas las mujeres sean mejores".

"Vamos a seguir visibilizando las desigualdades que persisten entre mujeres y hombres, tenemos que seguir reivindicando para que estos derechos conseguidos sigan ampliándose y consolidándose y no sufran retrocesos, y para que nuestra situación social se vaya equiparando a la de los hombres. A partir de aquí no daremos ni un paso atrás en nuestras reivindicaciones. Y no vamos a permitir ni un paso atrás en nuestra situación ni legal ni en ninguna otra materia o ámbito", han dejado claro.