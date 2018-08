Vivas honra a las Casas Regionales recordándoles que “la distancia no es el olvido”

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha recibido este sábado, como es ya tradición durante la Feria a los representantes de las Casas Regionales de Ceuta dispersadas por la península y Melilla. Lo ha hecho acompañado por el consejero de Turismo, Emilio Carreira, y por la consejera de Festejos, Rocío Salcedo. Todo, con los máximos honores, en el salón del trono. La recepción la ha aprovechado Vivas para dirigirles palabras de afecto sincero y aliento a las casas regionales recordándoles, citando a Alberto Cortez, que “la distancia no es el olvido”.

“Yo quiero decir que muchísimas gracias con mayúsculas y os quiero reconocer públicamente que es muchísimo más lo que dais que lo que recibís, pero recibís el consuelo de servir a vuestra tierra a la que tanto queréis. Os lo he dicho alguna vez, yo he leído pocas cosas tan brillantes como una canción que tiene Alberto Cortez para demostrar que la distancia no es el olvido, todo lo contrario. La distancia lo que hace es tonificar los sentimientos, el cariño y el recuerdo. Y por tanto me voy a apoyar en Alberto Cortez: Un corazón de guitarra quisiera/ para cantar lo que siento (…) un corazón sin distancia quisiera/ para volver a mi pueblo. Vosotros sois ese corazón. Muchísimas gracias”, ha dicho Vivas.

El presidente ha plagado su discurso de referencias poéticas a Ceuta, como en él es habitual y apenas sí ha entrado en harina política más allá de elogiar el esfuerzo de las Casas Regionales por defender la imagen de la ciudad de lo que aparece en las noticas con frecuencia como foco de migración y de problemas. Vivas no ha dejado escapar tampoco la ocasión para ensalzar a la patrona