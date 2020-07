Ecologistas en Acción denuncia el abandono “insultante” de los espacios protegidos de Ceuta

Cada año, Ecologistas en Acción señala con ‘banderas negras’ los puntos de mayor contaminación de las playas y costas de España. Un informe que, de nuevo, señala varios problemas en la ciudad autónoma, desde la precaria situación de la colonia de gaviotas de Audoiuin, denunciada por Seo-Birdlife, a las banderas negras por contaminación, pero que va más allá con una enmienda a la totalidad, denunciando el abandono “insultante” de los espacios protegidos de Ceuta.

Un desinterés que, a juicio de Ecologistas en Acción en Ceuta tiene dos explicaciones: “la administración tardofranquista, heredada de la condición de Ceuta como ciudad militarizada, y el completo desinterés del estado por atender las necesidades de una ciudad enclavada en África”. “Desde el ayuntamiento se fomenta una administración opaca que fomenta la inseguridad jurídica y comete prevaricación constantemente, al no responder los escritos a sabiendas de que la ley le obliga a ello. Esto ha sido denunciado al defensor del pueblo, pero no creemos que se vaya a solucionar hasta que no le impongan sanciones y multas. Realmente sería de gran ayuda para los que nos dedicamos a estas cuestiones en Ceuta que los fondos públicos que reciban de Europa estén condicionados a un escrupuloso respeto y cumplimiento de la legalidad en materia, de transparencia y en el cumplimiento de las leyes ambientales, ambas cuestiones brillan por su ausencia en Ceuta”.

Desde el punto de vista de Ecologistas en Acción, más allá de la contaminación y la situación precaria de especies protegidas, ambos extremos muy preocupantes, la denuncia debe centrarse “en sus espacios protegidos pues su abandono alcanza niveles insultantes”. Además, denuncian, “en el LICES631002 se han producido destrucción de nidos de la gaviota de Audouin por parte del propio ayuntamiento”. Ceuta cuenta ya con tres espacios marinos protegidos, siendo dos de ellos exclusivamente pelágicos y uno el LICES631002, al que se añade otra franja más litoral colindante. En todos ellos, hay especies protegidas y hábitats relevantes y algunos prioritarios, señalan en su informe Ecologistas en Acción. “De hecho, podemos indicar que el litoral ceutí es el lugar de Europa donde se concentra la población más importante del coral Astroides calycularis, de gran importancia ecológica y científica, además de constituir un bien estético de primera magnitud de cara al turismo sostenible. Los fondos marinos ceutíes poseen el bosque de gorgonias más diverso de todo el Mediterráneo, pues cuenta con ocho especies diferentes de estos bellos corales”.

Contaminación, basura y sobrepesca

Contaminación, basura, sobrepesca y abandono son los principales problemas que señala Ecologistas en Acción en su informe de 2020. Problemas que alcanzan niveles preocupantes en el tramo de costa entre el litoral de Fuentecaballos y la Playa del Sarchal y la zona de cría del Puerto de Ceuta por contaminación, sobrepesca y abandono de la gaviota de Audouin. “Como tantas otras zonas de nuestro bello litoral se encuentra abandonado a su suerte y en la costa se encuentran salpicadas de restos de basuras que se tiran impunemente desde el acantilado por parte de un buen número de desaprensivos ante la mirada impasible de las autoridades competentes”.

“Es una zona especialmente interesante para la cría y refugio de un gran número de especies de peces bentónicos costeros pero que se encuentra sobreexplotada por la falta absoluta de control sobre los pescadores de caña, los submarinos y los pescadores furtivos y deportivos”, desgranan en el informe, en el que también hay espacio para recordar la otra gran amenaza que se cierne sobre el litoral ceutí: el alga invasora Rugulopterix okamurae. Esta especie invasora, alertan, está contribuyendo a la simplificación de la rica comunidad de algas de aguas someras de todo el litoral protegido y de esta zona en particular menos afectadas por las corrientes de marea.

Bahía norte

Ecologistas en Acción alertan del “gran peligro que corren los espacios protegidos de la bahía norte y la ausencia de interés en gestionar ambientalmente este espacio protegido por parte de las administraciones competentes”. Hay dos espacios marinos protegidos, el LICES6310002 y el “Sistema de escarpes y micromontañas afectados de fuertes corrientes de marea: fondos infralitorales profundos y circalitorales con arenales y facies de rodolitos” sobre las que se están desarrollando importantes actividades industriales altamente peligrosas como son el bunkering; la evacuación de grandes cantidades de salmuera del proceso de desalación y actualmente se están empezando a desarrollar actividades de limpieza de cascos y elementos propulsores en buques de grandes esloras (150 metros y más) que no pueden entrar dentro de los diques del puerto.

“Todo esto si bien genera ingresos económicos que dinamizan la economía de Ceuta que siempre ha tenido en el puerto su motor económico también constituyen un gran riesgo para el medioambiente, la salud y la seguridad de las personas en tanto en cuanto que un accidente podría desencadenar un accidente de contaminación de notables consecuencias tanto para el ecosistema marino como para los habitantes de Ceuta”, advierten.

El informe 2020 señala además que estamos ante una encrucijada clave. Los fondos europeos para la reconstrucción después de la covid-19 se van a supeditar a la presentación de proyectos que incluyan el concepto de sostenibilidad ambiental y el desarrollo de la economía verde. “Se debería aprovechar esta oportunidad para fomentar el cambio de actitud del MITECO y del ayuntamiento de Ceuta con respecto a la conservación de las especies marinas y sus hábitats. También se puede aprovechar la ocasión para reactivar las sanciones contra la petrolífera Cepsa, que ha provocado y todavía lo hace episodios de contaminación por una falta absoluta de mantenimiento de sus instalaciones de abastecimiento de combustibles a buques. Frenar la expansión en Ceuta de los defensores científicos (universidad de Sevilla) de las ampliaciones de puertos (ampliación del puerto de Tarifa; ampliación del puerto de Melilla) y de otras obras altamente impactantes (dragado del Guadalquivir) sería de agradecer, pero suponemos que muy fuera del alcance de este tipo de denuncias”.