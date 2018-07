Más dinero para plantas ornamentales que para repoblar el monte

La Consejería de Medio Ambiente no tiene un plan de reforestación con especies autóctonas. Así lo ha admitido el consejero Fernando Ramos en respuesta ala interpelación de Ciudadanos en la que pedía detalles de lo splanes del Gobierno tras el incendio de García Aldave y el Serrallo. “Existe pero no está terminado”, ha alegado, y se va repoblando “según las necesidades del monte”. Una repoblación de la que se estarían encargando los colegios, los voluntarios o los propios forestales de Obimasa, detalló.

Un plan de reforestación a salto de mata que no gastó “ni un céntimo” de los 300.000 euros presupuestados en los tres últimos ejercicios, menos de la mitad de lo que la Ciudad invierte en plantas ornamentales, para los que se destinan más de 700.000 euros, denunció el portavoz de Ciudadanos, lamentando que el Gobierno sólo se preocupe de repoblar las zonas quemadas, olvidándose del resto del monte de Ceuta. “Podemos elegir qué bosque queremos”, animaba Varga al consejero de Medio Ambiente.

Ramos, por su parte, alegó que la Ciudad no gastó lo presupuestado en repoblación porque se surte principalmente de los viveros de Obimasa, que produjeron en 2017 1.597 plantones de algarrobos, alcornoques, palmito, acebuche, madroño… Aunque, eso sí , admitió que no hay un plan concreto y se lleva acabo según las necesidades del monte y aprovechando no solo a los operarios de Obimasa sino también la colaboración de colegios y asociaciones.

“Solo las cabras” se encargan de la limpieza de los caminos.

El titular de Medio Ambiente defendió además el estado de conservación de pistas y senderos de la ciudad autónoma, cuyo mantenimiento criticó duramente Ciudadanos, lamentando que “solo las cabras” se encargan de la limpieza de los caminos. “En la Cuna de la Legión van 3.000 personas corriendo y en bicicleta por senderos y caminos y no van con pértigas saltando por el campo”, rebatió con ironía Ramos, que, eso sí, admitió la necesidad de replantearse una reforestación “en dos o tres años” y, como proponía Cs, aprovechar la sensibilización de los ceutíes para llevar a cabo una campaña de repoblación.