Los trabajadores de TRACE denuncian que un solo operario ha de limpiar el Pueblo Marinero

No es la primera vez que el Comité de Empresa de TRACE denuncia el estado en que queda el Pueblo Marinero y Alrededores tras las noches de los fines de semana. Kilos y kilos de desechos, la mayoría procedentes del ‘botellón’ con los que ha de lidiar un solo trabajador.

“No es de recibo que un solo operario de barrio tenga que limpiar esto solo, no es justo que tengamos un gobierno que no se preocupe y se hagan de cumplir las ordenanzas municipales de limpieza y por ultimo no es justo que por el error de unos técnicos a la hora de elaborar un pliego y su acompañante en este caso la empresa presentarse a la baja del 10%, estamos pagando los trabajadores”, denuncia Juan Gutiérerez, poirtavioz de los trabajadores de TRACE y ahora también responsable socialista de la política de barriadas.

Los trabajadores de TRACE, advierte Gutiérrez, “no vamos a seguir aguantando el chaparrón que estamos recibiendo, por culpa de tercera personas, estamos cansado de ser los verdugos de la empresa y Ciudad”.

Gutiérrez insiste en que se trata de una responsabilidad compartida entre Ciudad y empresa, “la ciudad por no hacer de cumplir las ordenanzas y la empresa por solo mandar un operario y no prever antes aumentando en contenedores y trabajadores”.