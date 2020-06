Vuelven los bañistas y con ellos vuelve la basura, las barbacoas, los botellones y hasta las heces

Las fotos hablan por si solas, la playa del Chorrillo este domingo amanecía llena de todo tipo de residuos que han dejado los animales “humanos”. Se ve que no hemos aprendido nada y que muchos seguirán haciendo lo mismo, no respetar el medio ambiente ni nada. No solo hay residuos, también hay cagadas de animales humanos, restos de haber hecho barbacoas, etcétera.

A la falta de papeleras y de contenedores en toda la playa, contenedores solo hay uno para toda la playa, se une el incivismo de muchos. Puede que “venzamos” a covid-19, pero seguiremos sin respetar el medio ambiente.