Caballas, resignada: "Aid El Fitr será fiesta de todos como San Antonio o el día de la Patrona".

El portavoz de Caballas en la Asamblea, Mohamed Ali, ha valorado este viernes como "triste y penoso" que el Gobierno de Ceuta de Juan Vivas no quisiese hace dos días decir que no incluirá el fin de Ramadán en el calendario laboral de 2019 como festivo. Tiene, para el localista, una explicación: los Populares se mueven entre su rechazo a "parecer retrógados" y el miedo a "defraudar a su electorado de ultraderecha".

En cualquier caso, Caballas no va a hacer guerra con un tema "que afecta a los sentimientos de lodos los ceutíes". "Ya dijimos en el Pleno que no hay que crear crispación con este asunto, aunque no vamos a renunciar a que el calendario laboral asuma la realidad social de esta ciudad", ha valorado, resignado, Ali.

El diputado se ha mostrado especialmente molesto con que la consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, no dijese el miércoles en el Pleno qué haría con el calendario laboral "cuando en mayo ya había firmado su propuesta". "El PP juega en dos direcciones: por un lado no quiere parecer retrógrado y por otro no quiere defraudar a sus votantes de ultraderecha aunque con ello perjudique el futuro de nuestra ciudad", ha criticado Ali.

Caballas seguirá proponiendo sin estridencias, "con normalidad y naturalidad", que Aid El Fitr entre en el calendario laboral de Ceuta, sobre todo cuando "lo contradictorio de la posición del Gobierno del PP se ve claramente cuando su consejero de Educación apoya que sea festivo escolar pero su Grupo Parlamentario rechaza que lo sea laboral".

"El fin de Ramadán debe formar parte del acervo cultural y festivo de Ceuta, como San Antonio o el día de la Patrona, con independencia de los prejuicios que condicionan a algunos partidos su posición", ha resumido Ali.