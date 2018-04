Caballas interpreta los Presupuestos del Estado del PP como un "ahí os pudráis" para Ceuta

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado presentado por el PP en el Congreso constituye a ojos de Caballas "toda una declaración de intenciones hacia esta ciudad: l mensaje es muy claro, '¡ahí os pudráis!”. A juicio de la coalición, "ninguno de los gravísimos problemas estructurales que agobian a Ceuta encuentra una respuesta en el documento del PP" porque "los abultados déficits en materia de empleo, vivienda y educación que padece Ceuta no existen para el Gobierno de Rajoy".

"El desfase que sufre Ceuta respecto al resto de territorios españoles como consecuencia de la deuda histórica no sólo no se recorta sino que se ve incrementado", ha lamentado este miércoles la formación localista en un comunicado en el que ha denunciado que "se diría que el PP es consciente de que tiene el voto cautivo de los ceutíes y no necesita más que apelar al falso patriotismo para mantener su mayoría".

Caballas opina que estos Presupuestos "desmontan, de manera evidente, la cantinela del Gobierno 'sensible' con la que nos aburren una y otra vez quienes no son sino meros cómplices de la amenaza que este Ejecutivo supone para el futuro de Ceuta y de los ceutíes".