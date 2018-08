Caballas pide a Delegación que revise la Delimitación de la Trama Urbana de Ceuta para salvar Benzú y La Almadraba

Las barriadas de Benzú y La Almadraba, y no solo ellas, están en peligro. La ley de Carreteras exige “con carácter general” que la línea de edificación se sitúe al menos a veinticinco metros del borde de las carretas nacionales y, alerta Caballas, “la aplicación de este criterio en nuestra Ciudad supondría un auténtico destrozo dadas las características de Ceuta. Basta con recorrer estos tramos de carretera y contemplar todas las edificaciones que quedarían “fuera de ordenación”.

Desde Caballas piden a la delegada del Gobierno que revise el estudio de la delimitación de la Trama Urbana de Ceuta para salvar barriadas como las de Benzú y La Almadraba, recordando que la propia ley establece la posibilidad de exceptuar por razones geográficas o socioeconómicas determinados tramos en los que se puede respetar la línea de fachada actual, acorde con el planeamiento vigente.

El Ministerio de Fomento, dirigido entonces por el PP, tuvo en cuenta la realidad de Ceuta, y ha aplicado en muchos tramos esta excepcionalidad. “Sin embargo, y de manera un tanto sorprendente, e injusta, no lo ha hecho en otros en los que existe una realidad consolidada y acorde con el planeamiento vigente”, matizan desde Caballas, “el criterio utilizado por la administración del PP ha sido tomar en consideración tan sólo las edificaciones fruto de los instrumentos de planeamiento ejecutados. Este no es un criterio legal sino meramente político. Y a nuestro juicio evidentemente injusto, pues hace recaer sobre los ciudadanos la responsabilidad de la no ejecución del planeamiento, que es estrictamente política y de la institución competente, en este caso la Ciudad.

La conclusión de esta “visión política” de la Ciudad, según Caballas, es que la línea que marca la edificabilidad de los márgenes de las carreteras 352 y 354, “se convierte en una línea quebrada alejada de toda racionalidad”. Pero existe algo “aún peor”: “Dos barriadas completas, la Almadraba y Benzú, se verían muy seriamente afectadas en caso de aprobarse este documento en sus términos actuales. Una gran cantidad de viviendas y de establecimientos comerciales, quedarían fuera de ordenación, o lo que es lo mismo, parcelas que ya no se podría construir y edificaciones a extinguir quedando terminante prohibido ejecutar cualquier tipo de obra.”