Caballas preguntará al PP si ve "alguna posibilidad" de imponer a las navieras una rotación barata al día

Caballas interpelará al Gobierno de Vivas en el Pleno la próxima semana sobre "qué intenciones" le ha expresado el Ministro de Fomento al presidente de la Ciudad en su último encuentro ("una tomadura de pelo") en relación con la imposición de una “rotación barata diaria” a cada compañía como una Obligación de Servicio Público" y si cree que existe "alguna posibilidad, por remota que esta fuera, de que antes de finalizar la legislatura el Gobierno de la Nación acepte alguna medida que favorezca los intereses de Ceuta en relación con la travesía del Estrecho".

A juicio de la coalición, "cuando la legislatura enfila su recta final, podemos afirmar que el objetivo de “abaratar el precio del barco, señalado como “prioritario” por el Gobierno, con el apoyo de todos los Grupos Políticos que conforman la Asamblea, se ha saldado con un estrepitoso fracaso".

"A pesar de los mil y un argumentos esgrimidos desde el Gobierno, a modo de coartadas, excusas o evasivas, según el momento y la circunstancia, lo único cierto es que las compañías navieras, tildadas popularmente como “los piratas del estrecho” siguen campando a sus anchas", lamenta en su iniciativa.

Para los de Mohamed Ali "la responsabilidad de esta nueva frustración está perfectamente determinada: el Gobierno de la Nación, con la complicidad del de Ceuta, ambos del PP, no quieren abaratar el precio del barco, suponemos que para no importunar a las navieras". "Sólo así se puede explicar que disponiendo de los correspondientes informes que avalan la legalidad de la imposición de una “rotación barata” a todas las compañías que operan en el Estrecho, desde hace casi un año, no se haya hecho nada", reprocha.