Caballas propondrá al Pleno más medidas que las policiales para atajar la "lamentable situación" de los MENA

Caballas considera que la política del Ejecutivo de la Ciudad en materia de menores es "manifiestamente mejorable" a la vista de "la escasez y obsolescencia de las instalaciones y la insuficiencia y perpetua precariedad de la plantilla del Área (más del setenta por ciento es interina)", que "evidencian un culpable desinterés del Gobierno en prestar a los menores afectados unos servicios modernos y de calidad en consonancia con la Ciudad que decimos y queremos ser".

A partir de esa convicción, la coalición va a plantear al Pleno la próxima semana la necesidad y conveniencia de "reaccionar de manera inmediata con celeridad y determinación poniendo en marcha medidas y actuaciones que permitan reconducir" la "lamentable situación" generada.

En concreto, los de Mohamed Ali proponen poner en marcha un Plan Urgente de Atención Integral al colectivo de Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) que no se encuentra actualmente tutelados por la Ciudad, estimado en hasta un centenar, que incluya, como mínimo, "habilitar un Centro de Primera Acogida, activar unidades móviles de atención directa a los menores en la calle e implementar Programas de atención y tratamientos psicológicos".

Para Caballas, el actual contexto de "precariedad y cicatería" institucional "resulta especialmente reprobable el tratamiento que se dispensa al colectivo de MENA, el más numeroso de cuantos atiende la Ciudad". "A pesar de las reiteradas críticas provenientes desde diversos estamentos, e incluso reconocidas y asumidas por el propio Gobierno, lo cierto es que poco o nada cambian las cosas: las condiciones del albergue “reconvertido” son infames y el proyecto de construir un centro especifico sigue irresponsablemente aparcado a la espera de nadie sabe muy bien qué, pues en los Presupuestos Generales del Estado no hay ni rastro de tal iniciativa", lamenta la formación localista.

Además, a su juicio "la insuficiencia de la plantilla de Menores y la pavorosa escasez de medios impiden el desarrollo de programas y actividades educativos, a pesar el ímprobo esfuerzo de un colectivo de profesionales al borde de la desesperación".

"Todavía peor" es que exista "un colectivo de menores que deambulan por la ciudad y a los que no se dispensa ninguna atención, jóvenes que, o bien han pasado fugazmente por 'La Esperanza', o bien pisaron aquellas instalaciones pero cuya única intención es cruzar el Estrecho a toda costa, incluso jugándose la vida para ello, mientras la pasividad de la Ciudad ante este fenómeno, de dimensión creciente, es absolutamente inadmisible".

Caballas considera que el Gobierno de Vivas "tiene que asumir que la inmigración es consustancial con Ceuta" y que "sus consecuencias no se pueden considerar como un fenómeno pasajero que se puede abordar con medidas puntuales y/o provisionales, sino que tiene una naturaleza estructural y como tal es preciso diseñar estrategias a largo plazo y movilizar recursos suficientes para garantizar una gestión correcta y ajustada a nuestros principios constitucionales".

"Lo que está sucediendo actualmente en relación con este problema es una vergüenza que no se puede permitir ni un segundo más porque no sólo supone un flagrante incumplimiento de nuestras competencias y una evidente vulneración de los derechos del menor, sino que además está contribuyendo a socavar los cimientos morales de nuestra sociedad, ya que no se puede tolerar que se siga expandiendo la corriente de opinión que, asustada, criminaliza a los menores convirtiéndolos en enemigos de todos", resume la coalición.