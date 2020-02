PSOE y Caballas piden a Vivas que rompa con Vox tras la multitudinaria manifestación contra el racismo

El secretario general de los socialistas ceutíes, Manuel Hernández, ha pedido al presidente de la Ciudad, Juan Vivas, “que tome buena nota del resultado de la manifestación por la convivencia y contra el racismo celebrada este viernes y en la que participaron seis mil personas”.Hernández ha vuelto a solicitar, como ya ha hecho en varias ocasiones, que “rompa los acuerdos que mantiene con el partido de ultraderecha Vox”, cuyos dirigentes no han tenido otra acción más que “mofarse e ironizar con el ejercicio del derecho que tienen los ciudadanos de manifestarse y expresarse libremente, “acciones que, sin duda, no ayudan a mantener el diálogo y la convivencia en Ceuta de la que tanto ha presumido el señor Vivas en sus discursos”.

El secretario de los socialistas de Ceuta ha manifestado que el presidente de la Ciudad “llevaba mucha razón cuando en campaña prometía hasta la saciedad que no pactaría con la ultraderecha porque ponía en riesgo la convivencia, aunque la realidad es que hoy en día el mandatario y el Partido Popular ya han abandonado esa postura y han abrazado el discurso racista y xenófobo que la ultraderecha sigue intentando implantar en la sociedad ceutí, y del que Vivas se ha convertido en cómplice con su asunción”.

“Vivas está obligado a oír a los miles de ciudadanos que este viernes se echaron a la calle en una clara apuesta por la convivencia”, dice Hernández, que agrega que el presidente “no puede seguir apostando por mantenerse en el cargo a cualquier precio, debe buscar nuevas alianzas, y cuanto antes mejor”.

Hernández también ha aprovechado su reflexión sobre la manifestación para “felicitar a los organizadores de la misma por el desarrollo de la marcha, que partió de la barriada del Príncipe Alfonso y concluyó, con la lectura de un manifiesto, a las puertas del Palacio de la Asamblea”. “Un acto de protesta que puso de manifiesto la madurez y el civismo demostrado por los ciudadanos, tanto los que participaron en la misma como los que la apoyaron en las calles por las que discurrió”, concluye el secretario de los socialistas ceutíes.

Por su parte, para Mohamed Al, líder de Caballas, unas de las formaciones que junto a PSOE, se sumaron a la manifestación contra el racismo y el discurso ultra de Vox, los miles de ceutíes que secundaron la convocatoria lanzaron un mensaje claro al Gobierno: “Ceuta es una ciudad diversa y multicultural y solo desde la fraternidad de todos los ceutíes podremos construir una Ceuta de futuro y prospera”.

Mensaje que, a juicio de Alí “debe instar al Gobierno del PP a pensar que si quieren una ciudad cohesionada, si no quieren una ciudad fracturada, si no quieren dinamitar los cimientos de la convivencia, deben dar un paso y romper claramente con Vox, romper definitivamente con discursos que no ayudan a la convivencia y discursos como el del señor Abascal o de los concejales de Vox en Ceuta, el señor Verdejo y el señor Redondo, que lo único que hacen es intentar ridiculizar, subestimar, difamar e insultar a miles de ceutíes que han tenido el orgullo, el compromiso y la convicción de defender la convivencia en Ceuta y de plantar cara al racismo y al fascismo”.

Desde Caballas instan a Vivas a tomar nota: “No puede tardar un minuto más en dejar de apoyar y de apoyarse en este tipo de posiciones totalitarias de verdad, como las de Vox, y que atentan claramente contra la convivencia e intentar construir en un escenario muy difícil para la ciudad, nuevos apoyos y nuevas alianzas que puedan dar estabilidad y arrinconen y quiten el protagonismo en la ciudad a discursos de extrema derecha que solo perjudican al interés general de los ceutíes”.