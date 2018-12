Ciudadanos exigirá al Gobierno que actúe como un padre "responsable" con los MENA

Ciudadanos va a preguntar al Gobierno de Vivas en el Pleno de la próxima semana "qué medidas va a adoptar para evitar que haya menores, en este caso extranjeros y bajo su responsabilidad, que vivan permanentemente en la calle y en condiciones inaceptables". Para la formación naranja la llegada a Ceuta de Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) fundamentalmente desde Marruecos "ha adquirido en los últimos meses un ritmo que hace cada vez más difícil determinar sus cifras",sobre todo en el caso de los que rechazan la tutela de la Administración.

"Los últimos datos que conocemos", argumenta la iniciativa de Javier Varga, "son los calculados y anunciados en octubre por la consejera de Asuntos Sociales, que cifraba entre 80 y 90 los MENA que deambulaban por el puerto, los barrios y las calles de Ceuta en general, porque los encontramos en todos los sitios".

Desde el punto de vista de Ciudadanos "la imprecisión de esa cifra es ya reveladora de la situación en la que nos encontramos" y "además es de lo más probable que a día de hoy se haya quedado obsoleta. A punto de cerrarse el año, el número de extranjeros que no han cumplido la mayoría de edad y que viven en nuestras calles supera ampliamente el centenar".

"Estos menores no saltan la valla, no quieren ser tutelados y no vienen a quedarse en Ceuta: su único objetivo es cruzar a la Península y para eso están dispuestos a usar cualquier método pero la Ciudad, como institución, es legalmente responsable de estos menores, tanto de lo que hacen como de sus condiciones de vida", advierte la interpelación de Ciudadanos, que ve "inaceptable" que menores "que son responsabilidad del Gobierno de la Ciudad" estén en las calles "en horario escolar, o nocturno, durmiendo en cualquier sitio fuera del centro de acogida, mendigando y alimentándose de cualquier manera o realizando actividades que suponen, en unos casos, peligro para ellos y, en otros, molestias para los vecinos".

"De todo esto es responsable la Ciudad y su Gobierno y cualquier padre que consintiera de forma continuada estas condiciones de vida para alguno de sus hijos es más que probable que perdiera su tutela, curiosamente a favor de la Ciudad Autónoma, a la que compete ejercer sus responsabilidades y la manera de hacerlo con los medios suficientes disponibles", resume la iniciativa, que lamenta que a la ciudadanía "lo que nos queda, hoy por hoy, es soportar las consecuencias de su ineficacia, también en este ámbito, y exigirles responsabilidad".

El Consejo de Gobierno ha aprobado este viernes un gasto plurianual para 2019 y 2020 a razón de casi 150.000 euros por ejercicio para adquirir la ropa y el calzado que necesitan los jóvenes que están bajo la tutela de la Administración autonómica.