Cs alega que no pide el cese de Torrado porque es un expediente administrativo y no un caso de corrupción

Ciudadanos no hará como en los casos de Susana Román, Rabea Mohamed o Mohamed Alí y no pedirá el cese del presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta (APC), José Torrado, acusado de prevaricación administrativa y malversación por la concesión del Puerto deportivo, al entender que no encaja en los supuestos del pacto de buen gobierno con el PP. Para Cs, el de Torrado es un expediente administrativo y no un caso de corrupción.