Cs propondrá al Pleno pedir al Estado que permita la compra de papel y material de oficina en Ceuta

Ciudadanos cree que la política de compra centralizada impuesta en la estructura de la Administración General del Estado hasta "para lo más menudo" como el papel y el resto de material de oficina ha dejado a las papelerías locales sin uno de sus principales clientes y que la pérdida de aproximadamente medio millón de euros de negocio al año ha llevado ya a "cuatro o cinco" a bajar la persiana definitivamente.

Así las cosas, Javier Varga va a plantear la próxima semana en el Pleno la conveniencia de que el Gobierno de Vivas "traslade" al Ministerio de Hacienda "las consecuencias negativas de la contratación centralizada" para esa parte del sector comercial ceutí al objeto de que se busquen "fórmulas que garanticen a las empresas locales igualdad competitiva en las contrataciones locales de bienes y servicios de los organismos estatales".

Según la formación naranja, desde Ceuta, por no ser parte de la Unión Aduanera, no se puede concurrir a esas licitaciones nacionales pero toda la estructura del Estado está obligada, aunque no ahorre dinero con respecto a los precios que podría conseguir en la ciudad, a adquirir hasta "bolis, grapas, cuadernos o lapiceros" al contratista nacional.

"Nuestras empresas no pueden vender en la península pero las peninsulares sí suministran aquí y no creemos que sea mucho pedir que, a igualdad de precios, se priorice la adquisición en la ciudad, dando la oportunidad al empresariado local en las contrataciones del Estado para poder crear empleo", ha argumentado el diputado en una rueda de prensa.