Cs reclama la nulidad del decreto de emergencia de las obras de las Murallas Meriníes

No hay explicaciones para este retraso, como nos las hay, explican desde Ciudadanos, para adjudica una obra de forma directa con carácter de emergencia y no haberla empezado aún. La única razón, argumenta el portavoz de Cs, Javier Varga, es “el pánico de Gobierno a licitar las obras”. Voy a hacer de adivino: el Gobierno no procederá a esta licitación y acabará encomendándosela a TRAGSA”.

Ciudadanos ha querido además poner sobre la mesa el abandono en el que se encuentran las Murallas Meriníes, bien de interés cultural desde 1985 y que hoy “hoy es un parque para perros”. Para ilustrar este abandono y el desprecio por su valor, Varga ha mostrado el estado en el que se encuentran las mucho menos valiosas murallas Meriníes de Algeciras, restauradas y dotadas de un centro de interpretación, frente a las majestuosas murallas ceutíes, en estado de abandono y sin un proyecto cultural acorde a su valor. ”Mal mantenidas, mal vigiladas y escasamente cuidadas”, lamentan desde la formación naranja.