El feminismo vuelve a la calle en Ceuta para recordar que no van a dar “ni un paso atrás en igualdad”

Más de 200 personas han respondido a la convocatoria de protesta ante el pacto de gobierno en Andalucía entre PP y Cs con el apoyo de VOX, un partido que cuestiona la violencia de género, considera al feminismo una “dictadura de género” y piden la derogación de la Ley de Violencia de Género,. Una protesta que se ha repetido en un centenar de ciudades españolas y que en Ceuta ha contado con la presencia de representantes de PSOE, Caballas y Podemos, además de los sindicatos CCOO y UGT y numerosas asociaciones y oenegés.

Así y todo, desde la plataforma en Ceuta, su vicepresidenta Miriam Rivero ha insistido en que la concentración no solo era una respuesta a Vox sino una llamada de atención a todas las mujeres y un acto “informativo” para recordar a los ceutíes su lucha por la igualdad: “No estamos aquí para responder a Vox sino para hacer ruido, para advertir de que no vamos a permitir a nadie que trate de derogar la Ley de Violencia de Género, para recordar que ésta no es una lucha solo de las mujeres”.