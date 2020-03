López reclama al Gobierno del PSOE una estrategia para abrir Ceuta al comercio electrónico

La diputada nacional de Vox por Ceuta, Teresa López, ha registrado este miércoles en el Congreso de los Diputados una pregunta al Gobierno para saber qué tiene pensado hacer para que la ciudad autónoma, junto con Melilla y Canarias, no siga estando excluida del comercio electrónico a causa de los trámites del DUA. El Documento Único Administrativo (DUA), que es preceptivo presentar para recibir cualquier mercancía que llegue en Ceuta por correo, se ha convertido en un quebradero de cabeza para muchas pequeñas empresas locales y para ciudadanos que no pueden recibir paquetes procedentes de la península. "Además, es una barrera que ha llevado a una gran cantidad de empresas de comercio electrónico a no realizar envíos a la ciudad", resaltan.

Recuerda López al Ejecutivo de Pedro Sánchez que Ceuta, Melilla y Canarias están fuera del ámbito de la Unión Aduanera y del IVA y que, por ello, se considera importanción/exportación las entregas de bienes y servicios entre estos territorios y el resto del Estado y la Unión Europea. “Esto provoca un peso económico y burocrático en todas aquellas transacciones económicas en las que estén involucradas estas autonomías”, lamenta la diputada nacional para advertir de que trámites como el DUA, además, “están provocando una progresiva expulsión del comercio electrónico en estos territorios, especialmente en Ceuta y Melilla”.

“Numerosas empresas no ofrecen sus productos a estos territorios debido a esta lacra económica y burocrática”, denuncia la diputada nacional. Por ello, interpela al Ejecutivo sobre cómo tiene pensado “paliar las repercusiones relativas al DUA en Ceuta, Melilla y Canarias” y también sobre si va a llevar a cabo “algún tipo de estrategia” para conectar el comercio electrónico con los ciudadanos residentes en las dos ciudades autónomas y en las islas.