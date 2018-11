Mateos hará plenamente accesible la escalinata pincipal de acceso a la Delegación

El decano de la Facultad de Educación de la UGR, Antonio García; el consejero de Fomento, Néstor García; y la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, han inaugurado este lunes a primera hora de la tarde en el Salón de actos del Campus la II Semana de la discapacidad y la accesibilidad universal, que se extenderá hasta el viernes organizada por la Oficina Técnica de Accesibilidad de Ceuta (OTACE) de la Ciudad en colaboración con el IMSERSO y la UGR.

Néstor García ha adelantado que dos conceptos, "la diversidad funcional" y "la accesibilidad universal" serán los dos conceptos clave de la cita, abierta al público, que comienza con una mesa redonda sobre 'La accesibilidad en las comunidades de propietarios' (18.30 horas) y la ponencia titulada 'El comercio accesible' (19.30).

El consejero ha asegurado que trabajar los temas de accesibilidad desde Fomento ha sido uno de los temás que le han "llenado el corazón" en política y ha anunciado que ya tiene todo listo para sacar a concurso la elaboració del Plan Integral de Accesibilidad, el documento que deberá marcar el camino a seguir para conseguir una Ceuta "más inclusiva" sin depender de la "arbitrariedad" del político de turno.

La delegada también ha anunciado que ya ha pedido licencia para ejecutar una obra (ya ha recibido a una técnico del Estado a tal efecto) aparcada desde hace quince años en la institución de la Plaza de los Reyes, la de instalar un ascensor en su escalinata principal que permita hacerla "accesible" y no obligar a ningún ciudadano a recurrir a entradas laterales que, además, a veces no son conocidas.

La II Semana de la discapacidad y la accesibilidad universal seguirá este martes co conferencias sobre 'Los retos en la inclusión universitaria' (16.30 horas), 'La diversidad funcional' (17.00 horas), 'La accesibilidad en el entorno urbano' (18.30 horas) y 'La accesibilidad en la vivienda' (19.30 horas); el miércoles, en torno al 'Daño cerebral adquirido' (16.30 horas), 'Percepciones, necesidades y reivindicaciones de las familias con hijos con discapacidad visual y ceguera' (17.45 horas), 'La educación inclusiva' (18.30 horas) y 'La lucha por los derechos humanos de las mujeres con discapacidad' (19.30 horas) son los títulos de las ponencias, contenidos decididos contando para ello con las entidades y asociaciones del ámbito de la discapacidad.

El jueves desde las 16.30 horas habrá otra mesa redonda en la que participará el músico y actor Juan Manuel Montilla, conocido como 'El Langui', de 'Experiencias personales'. 'A mí no me digas que no se puede' es como se titula su intervención (19.30 horas).

El programa incluye, además, una Gala de entrega de galardones en el Campus a los establecimientos merecedores del DEA, acrónimo del Distintivo de Establecimiento Accesible, y otras actividades. Entre estas, figuran la Milla solidaria, una carrera para promocionar valores como la solidaridad y la inclusión; y, de la mano de asociaciones representativas de personas con discapacidad y sus familias, exposiciones de pintura y de ayudas técnicas, talleres y una muestra de experiencias sensitivas y cognitivas. El broche será de cine: la organización ha previsto la proyección de la película 'Campeones', nominada al Óscar a la mejor cinta extranjera.