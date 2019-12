El MDyC aboga por parar la venta de cinco viviendas protegidas para evitar la "especulación"

El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) ha solicitado en la Comisión Local de la Vivienda (CLV) que "se deje sobre la mesa" la enajenación de cinco viviendas propiedad de la empresa municipal Emvicesa en la promoción de la calle Millán Astray (4) y en la urbanización del Hacho (1) hasta que "se realice un informe jurídico sobre las consecuencias de desistir del procedimiento actual y esperar a que se liberen para evitar que se especule con ellas y que la plusvalía permanezca en el Ayuntamiento y no en quien ahora compre a un precio de Vivienda de Protección Oficial que no es el de mercado".

Los de Fatima Hamed consideran que "la plusvalía que obtendría un particular al descalificarla inmediatamente y venderla al triple del valor de adquisición es un grave perjuicio a la arcas municipales, que no puede permitirse y cuyas cantidades pueden utilizarse para el mantenimiento del resto de las viviendas que por falta de presupuesto no se llevan a cabo".

Para el MDyC "es incomprensible que una persona obtenga un beneficio que puede llegar a los 200.000 euros, que por cuatro viviendas alcanzaría un montante próximo a los 800.000, cuando esa cantidad puede quedar en las arcas municipales". "El beneficio debe ser para todos y todas las ceutíes, no para el agraciado que consiga que el Desgobierno de Vivas le venda las casas", ha resumido en un comunicado sobre unas casas cuyo valor de enajenación se ha cifrado en todos los casos (un total de 5 viviendas) por debajo de 100.000 euros .

El MDyC solicitará que la venta de las viviendas "se realice cuando puedan ser descalificadas y en pública subasta" para que "los beneficios queden en las arcas públicas, como venimos solicitando desde que conocimos la intención de venderlas del Desgobierno".