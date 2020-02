El MDyC exige a las entidades bancarias "que no cierren las cuentas de las personas vulnerables"

El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) ha asegurado este miércoles que ha tenido conocimiento de la "inquietud" de algunas familias ceutíes "porque varias entidades de crédito de la ciudad (La Caixa y Bankia por ahora) están enviando comunicaciones por las que se les indica que a partir de ahora deben pagar una comisión mensual de 20 euros al no tener ingresos mensuales como una nómina o pensión superiores a los 600, dándoles como alternativa el cierre de la misma sino pueden abonar esas comisiones".

A juicio de la formación localista con este proceder se están "saltando la legislación vigente" contra "quienes menos tienen y necesitan la cuenta para realizar los pagos de suministros básicos o para recibir las ayudas que sus derechos como ciudadanos les aseguran".

"Lo que sobrepasa los límites de lo razonables", ha añadido en alusión a Bankia, "es que un banco salvado con el dinero de todos y en manos del Estado aplique estas políticas de 'selección' de clientes expulsando a las familias más vulnerables del sistema financiero cuando el 62% de la empresa es propiedad del Estado".

Los de Fatima Hamed han "exigido" al Gobierno de España de la coalición PSOE-Unidas Podemos "que de forma inmediata ordene a Bankia que deje de expulsar del sistema bancario a las personas más vulnerables y aplique la ley utilizando las denominadas 'cuentas bancarias básicas' legisladas en el año 2017 tras la transposición de la directiva de la Unión Europea de 2014".

Según el MDyC,, "este tipo de cuentas mantiene una comisión máxima de tres euros al mes en unas condiciones de ingresos relacionadas con el IPREM e incluso gratuitas para aquellas personas que no superen ese importe". Además, "no exige a los titulares de las cuentas requisitos de residencia, pudiendo abrirlas hasta quienes no tienen un domicilio fijo porque el legislador europeo sí piensa en las personas sin techo".