El PP acusa a Hernández de mentir y lamenta que un partido comunista esté en el Gobierno

El sanedrín del PP, con Juan Vivas presidiendo la cita, ha reunido al Comité Ejecutivo del PP para analizar el nuevo escenario político. En el horizonte nacional otean un panorama apocalíptico: “Para el Partido Popular, en estos cuarenta años de democracia, nunca un partido comunista ha formado parte del gobierno de España y, mucho menos, sometido a los caprichos del independentismo golpista catalán y al independentismo terrorista”. Peor aún: “Los intereses de los antisistema y de los separatistas están representados en el gobierno de España”, todo ello regado con “insultos al rey, el menosprecio a la Constitución y el silencio ante el discurso de aquellos que han asesinado a cientos de demócratas”.

Un escenario que, razonan desde el PP en un comunicado, dudan que beneficie a Ceuta, por más que lo diga el líder de los socialistas ceutíes, Manuel Hernández, para indignación de los populares. “Pues este gobierno es el que hoy ha dicho Manuel Hernández, Secretario General del PSOE Ceuta, que va a mirar por Ceuta”, ironizan, recordando el “primer gesto” de Pedro Sánchez, “quitando a los ceutíes más de siete millones de euros”.

“Es por ello, que no creemos al secretario general del PSOE de Ceuta cuando dice que esta ciudad será “un objetivo preferente” para el gobierno de España. Hasta ahora Pedro Sánchez Ceuta ha sido un objetivo preferente para restarle fondos y no para aplicar nuevas medidas positivas, ni incluso para darle aquellos que ya tenían asignado y que le corresponde”, reprochan, señor Hernández, no se acostumbre a instalarse en la mentira, para eso siga poniendo en práctica el silencio”.

Lo peor para los populares es que Manuel Hernández, “en vez de reconocer esta realidad, lo que ha hecho es decir que el gobierno de la Ciudad no ha estado atento”. “Pedro Sánchez ha estado mintiendo al gobierno de la Ciudad –rebaten desde el PP- “hasta que se celebraron las elecciones generales y una vez celebradas, el Gobierno de Ceuta y los ceutíes se enteraron del robo de los más de siete millones de euros por parte del gobierno de Pedro Sánchez”. Una cantidad incluida en los Presupuestos prorrogados con los que ha estado trabajando el gobierno socialista, subrayan: “Por lo tanto, el Gobierno de Sánchez no ha transferido el dinero que pertenece a los ceutíes para servicios básicos por propio antojo o porque sus socios secesionistas y radicales no lo han permitido. El resto de explicaciones por parte de Manuel Hernández son excusas y mentiras”.