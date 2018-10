El PP rechaza “por principios” penalizar fiscalmente las viviendas vacías y solares sin construir

“Estamos en contra, por principios, de subir impuestos y estamos en contra de ir en contra de la libertad de las personas para hacer con sus bienes lo que determinen, construir o vender”, resumió la consejera de Economía y Hacienda, Kissy Chandiramani. “La propiedad privada tiene que desempeñar una función social, polémica”, rebatió el portavoz localista Juan Luis Aróstegui, “yo hago con mi vivienda y con mi solar que me da la gana. Claro que sí. No hablamos de expropiar ni confiscar, pero sí que tiene que tener una función social y tiene que estar supeditada al interés general, un principio que deberíamos contemplar e informar cualquier acción de Gobierno”.

Chandiramani insistió que, en cualquier caso, se trata de una subida de impuestos a la que no está dispuesto el Ejecutivo de Vivas: Usted quiere penalizar a quien tenga una vivienda o un local vacío subiendo impuestos y nosotros estamos a favor de no subir impuestos y de la libertad del empresario que para usted son solo los malos que vienen a fastidiar y hay que castigarlos y subirles los impuestos”. Un argumento para el que alegó “conciencia fiscal”. “Todo el mundo con sus impuestos paga nuestros servicios, 150 millones de euros que salen de los impuestos de todos los españoles pero nosotros, los que menos pagamos de toda España, no podemos subir nuestros impuestos”.

“La conciencia fiscal la tenemos y la solidaridad territorial sirve para compensar las dificultades de esta ciudad en ello se nos va tener los mismos servicios”, insistió la consejera de Hacienda. Para su contrincante en el debate, Juan Luis Aróstegui, es injusto socialmente hablando, mantener pisos vacíos y tantos demandantes de vivienda” mientras propietarios de viviendas vacías y, sobre todo, solares sin edificar, mantienen su patrimonio “ocioso” para “especular”, como ocurre, por ejemplo, con el inmenso solar de Patio Hachuel. “Un juego en el que la Ciudad no debe entrar”, advirtió el portavoz localista, lamentando que el PP se enroque en la negativa a subir los impuestos: “Decirle que no a los impuestos sirve para regalarle los oídos a cuatro majaretas pero muy poco riguroso. Hablan de las cosas con una ligereza que me espanta: sin conciencia fiscal no existe la democracia”.