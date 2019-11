El PSOE acusa a MDyC de “usar las necesidades de las familias humildes, algo que es repugnante”

MDyC vuelve a faltar a la verdad para mantener “su circo”. Así lo cree el PSOE que, en un comunicado, acusa a los de Fatima Hamed de recurrir a la demagogia “usando las necesidades de la gente más humilde, algo que es repugnante”. Los socialistas responden así a las acusaciones de los localistas por el supuesto uso político de los Planes de Empleo de Delegación.

“Es evidente que la falta de argumentos y propuestas serias para buscar soluciones a los problemas de los y las ceutíes, los resultados electorales logrados tanto en las municipales como en las últimas generales así lo demuestran, obliga a esta formación a tener que utilizar los mayores disparates para tener presencia en los medios de comunicación”, lamenta acusando a la líder de este partido, Fátima Hamed, de que “cualquier argumento, aunque se una mentira, es válido para sustentar su “reality show”, algo que “es sencillamente lamentable”.

En el PSOE cree que es muy grave que una profesional de la abogacía asegure que “se han visto agraciados muchos familiares relacionados con el Grupo Socialista en la Ayuntamiento” por el Plan de Empleo de la Delegación del Gobierno. “Como profesional de la abogacía le tendría que haber faltado tiempo para acudir a los tribunales, si es que tiene pruebas de ello”, dice Hernández, que añade que si no lo ha hecho es porque “sabe que está faltando a la verdad y falseando la realidad. “Porque sabe que sus afirmacione son, sencillamente, mentiras”.

“Con sus afirmaciones, Hamed pone en entredicho y en duda del trabajo de los profesionales del SEPE, al igual que el de los integrantes de la UPD. Todo con la obsesión de confundir a la opinión pública y a la ciudadanía, presentando, “a través de su reality show, una situación catastrofista y que en Ceuta todo se hace mal, pareciéndose cada vez más sus discursos a los de Vox”, explica Hernández. Es una realidad que MDyC, ha optado “por utilizar la mentira para buscar protagonismo y de camino satisfacer el egocentrismo de su lider”, defienden.

Manuel Hernández recomienda Fátima Hamed que deje de un lado la mentira y que “le cuente la verdad, no sólo a la ciudadanía, si no a sus militantes y no los haga partícipes de su reality show, que sólo sirve para alimentar su egocentrismo”.