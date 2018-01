El PSOE denuncia "grietas preocupantes" en las VPO del Hacho

Según el secretario de Barriadas, Juan Gutiérrez , “ el cableado de los bloques esta en muy mal estado y en algunas partes esta suelto, suponiendo un peligro para los vecinos de la zona”.

Los socialistas no entiende como una barriada "con tanto espacio libre" no cuenta con los suficientes aparcamientos o un parque infantil. "El Gobierno del Partido Popular no se preocupa por las zonas periféricas de la Ciudad", concluyen, pidiendo al Gobierno un adecentamiento de la zona. "que solucione de una vez por todas las deficiencias que llevan sufriendo los vecinos desde el primer día que se les entrego las viviendas”.