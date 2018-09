El PSOE reclamará al Pleno una actuación "integral" para sacar del "abandono" al Recinto

El Grupo Socialista instará el miércoles en el Pleno al Gobierno de Vivas a "estudiar la posibilidad de realizar una actuación integral en la Barriada de Recinto" que sirva para "mejorar sus condiciones de habitabilidad, accesibilidad, seguridad, dotación y servicios, entre otras". El PSOE, en sus visitas a las barriadas, ha encontrado en esa zona, "sucia y abandonada, un caso más de la Ceuta olvidada", otro ejemplo de "la nefasta gestión que está realizando el Gobierno del PP en la totalidad del extrarradio".

"El Pleno de la Asamblea debe conocer el estado del Recinto y plantear soluciones que mejoren la calidad de vida de sus vecinos frente a la falta de mantenimiento, de dotaciones y de actuaciones", argumentará el líder del PSOE, Manuel Hernández, cuyo partido "no puede entender que las barriadas se encuentren tan descuidadas cuando en la mayoría de los casos para solucionar sus problemas la inversión necesaria sería mínima".

En Recinto "no se atiende a la numerosa población infantil que allí vive, no se le permite disfrutar de un parque infantil, viéndose obligados los niños a jugar en la carretera porque es muy numerosa la población infantil y no es suficiente el lugar que tienen habilitado para poder disfrutar". Además, "aunque pagan el impuesto de Circulación, el asfaltado es sólo un recuerdo del pasado, grava en lugar de alquitrán y un sin fin de baches es la realidad de este barrio abandonado".

Los socialistas denuncian que "existe una escasez considerable de aparcamientos aun cuando existen zonas en el barrio que con una infraestructura mínima podrían habilitarse para el estacionamiento de vehículos"; que no se limpian las calles, sobre todo de excrementos de mascotas; y qu "el estado en el que se encuentra el cableado y las luminarias de la barriada nos transportan a la más remota antigüedad , pues la iluminación de sus calles son del siglo pasado".

También ha detectado "la problemática de los solares abandonados como el existente en Pasaje Alhambra junto al local social de la Asociación de Vecinos".

En suma, "estamos ante un terreno lleno de basura, escombros, ratas, serpientes y todo tipo de insectos que dada la falta de limpieza del lugar han proliferado de forma exagerada y pueden transmitir enfermedades a los vecinos que residen en la zona". Además, "hay un problema de salubridad, las familias que allí residen se ven afectados por la suciedad que allí se encuentran sin que nadie haga nada por solucionarlo".