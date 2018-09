Trump sugiere a España que construya un muro en el Sáhara

Aún no ha empezado a construir el muro entre México y Estados Unidos que prometió incansable en 2016 durante la campaña electoral y ya propone construir otro, pero esta vez muy lejos de su jurisdicción: en el desierto del Sáhara. Según explicó Borrell, el presidente de Estados Unidos se burló del escepticismo de los diplomáticos españoles, que le recordaron que el Sahara se extendía a lo largo de más de 3.000 millas. "La frontera del Sahara no puede ser más grande que nuestra frontera con México", comparó.

Desde el ministerio de Exteriores no se ha querido profundizar más en el comentario del ministro, explica The Guardia en una reseña, que se produjo esta semana en un almuerzo con periodistas. ""Podemos confirmar que eso es lo que dijo el ministro, pero no haremos más comentarios sobre los comentarios del ministro", dijo un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores.