El vicepresidente de la Asamblea de Ceuta considera “héroes” a los españoles que ayudaron a Hitler

El vicepresidente Primero de la Asamblea de Ceuta, Francisco José Ruiz Enríquez, Pachi, considera héroes a los españoles que encuadrados en la División Azul enviada por Franco para ayudar a Hitler contra los soviéticos durante la II Guerra Mundial, cruzaron el lago Ilmen para socorrer al Ejército Nazi. Una atrevida misión militar culminada con éxito, pero en el bando equivocado de la Historia. Algo que no parece importarle al Vicepresidente Primero de la Asamblea de una ciudad que cuenta con una importante comunidad hebrea, la misma comunidad a la que el Ejército Nazi trató de exterminar en aquellos oscuros años y contra el que combatieron los comunistas soviéticos, esta vez, del lado correcto de la historia. Incluso para los revisionistas históricos es imposible justificar las infames acciones desarrolladas por el Ejército de Hitler durante la II Guerra Mundial.

“Un 10 de enero de 1942 la compañía de esquiadores de la División Azul cruza el lago Ilmen para socorrer a la guarnición alemana Vsvad. Por esta acción recibieron 32 Cruces de Hierro, convirtiéndose en la unidad más condecorada del frente de Leningrado. Recordar nuestra historia y nuestros héroes nos hace más fuertes”, recoge el pie de foto de una foto que compartió en el entonces su perfil de Twitter el hoy vicepresidente de todos los ceutíes el 13 de enero de 2019.

Era el invierno de 1942, se estima que para otoño de ese año los nazis ya habían exterminado a un millón y medio de judíos. En la acción final de una política xenófoba que había empezado en 1934 cuando Hitler, ya proclamado Führer, desposeyó del seguro nacional de salud a los judíos. Un año después dictó las Leyes de Nuremberg y desposeyó de sus derechos como ciudadanos alemanes a los judíos. Un año después les retiró también el derecho al voto. La noche de los Cristales Rotos en 1938, el Gueto de Lodz, el de Varsovia… pasos hacia la solución final que dio comienzo el mismo año que Franco decidió ayudar a Hitler enviando la División Azul a luchar contra la Unión Soviética enmarcando el apoyo dentro de lo ideológico, la lucha contra el bolchevismo, en represalia por la ayuda comunista al bando Republicano durante la Guerra Civil.

Lo que loa el vicepresidente Primero de la Asamblea e s el desempeño de una unidad concreta de esa división que superó aguas heladas y temperaturas de 38 grados bajo cero para cruzar un lago helado en Rusia y rescatar a una división alemana que se había quedado atrapada a merced de los rusos.

Supieran o no a lo que estaban contribuyendo con sus acciones los esquiadores de la División Azul , es incontrovertible que su apoyo, aunque enmarcado en una lucha ideológica contra la izquierda soviética de Stalin, sirvió para ayudar a la Alemania Nazi a desarrollar sus políticas de exterminio en una guerra que ha dejado como secuelas entre otras cosas que hacer apología del nazismo sea delito en prácticamente todo el mundo.

Puede que entonces los esquiadores de la División Azul no supieran que sus acciones de guerra no servían tanto a combatir a los bolcheviques rusos como a ayudar a ahondar la dimensión de la infamia. Algo que incluso el propio Gobierno de Franco decidió rectificar en 1943, sacando con celeridad a las tropas del frente de la II Guerra Mundial, aunque después hubiera quienes optaran por quedarse para seguir contribuyendo a ayudar al Ejército Nazi. La consecuencia de aquel apoyo español a Alemani fue la votación en contra en la ONU por parte del recién creado estado de Israel del levantamiento de las sanciones al régimen de Franco por parte de la Comunidad Internacional. Años después no parece que la excusa del desconocimiento pueda tener justificación.

De entre todas las gestas militares que se pueden encontrar en la historia de España, el vicepresidente eligió esta efeméride. En su línea de tuits, el vicepresidente acostumbra más que nada a retuitear los mensajes de otros, como su jefe de filas en Ceuta, Juan Sergio Redondo, o el nacional, Santiago Abascal, otros líderes del partido, periodistas, medios de comunicación, fábricas de fake news, y un sin fin. Es más raro que salgan de su puño y letra mensajes o fotografías, este tuit, la loa a los esquiadores de la División Azul, sería uno de ellos. Y aunque como todo el partido abundan los mensajes de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y al Ejército exaltando su patriotismo, tampoco abundan más mensajes laudatorios a otras efemérides militares.