Vivas, sobre sus "acuerdos" con Vox: "Han sido por responsabilidad y no me siento incoherente"

El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha defendido este lunes que los "acuerdos" puntuales a los que el PP ha llegado con Vox en la Asamblea "por responsabilidad" no le hacen sentirse "incoherente" con sus promesas de campaña en el sentido de que no alcanzaría "pactos" de gobierno con partidos como el de Abascal o Caballas. Cuando se vea en tal posición, ha aseverado, lo asumirá "apartándome".

"Con Vox hemos aprobado el calendario laboral para 2020 e, inicialmente, los Presupuestos de la Ciudad , un ejercicio de responsabilidad en ambos casos porque Ceuta no puede y no debe, respectivamente, estar sin esos documentos", ha advertido el líder del Ejecutivo local, que ha incidido en que las cuentas públicas en tramitación "no significan ninguna renuncia a nuestros compromisos electorales".

A ojos del presidente, "si a la situación de emergencia que genera la llegada de menores extranjeros no acompañados; al incumplimiento del Gobierno de la Nación con los compromisos para el agua y la frontera; y a las decisiones de Marruecos para cortar el comercio transfronterizo sumásemos no tener Presupuestos... Hemos adoptado una actitud responsable para dar seguridad y certidumbre a las personas que dependen en sus nóminas de la Ciudad, para los proveedores, para el mantenimiento de los servicios, para toda la ciudadanía".

Según Vivas, lo que no se puede "confundir" es "responsabilidad con incoherencia" porque "una cosa son las críticas que nos podamos hacer durante una campaña y otra los compromisos que se adquieren, y aquí hay quien ha incumplido críticas y compromisos muy recientemente, pero ese no es mi caso y el día que lo fuera, yo me aparto".

"Yo dije al tomar posesión que hablaría con todos, que no establecería cordones sanitarios y que no llegaría a un pacto, no a acuerdos en beneficio del interés general de Ceuta salvo que pretendamos que la Ciudad esté sin Gobierno y sin Presupuesto, con los servicios desatendidos... Eso no puede ser", ha zanjado.