Ceuta se queda por primera vez desde el 15 de marzo sin ningún caso activo con coronavirus

El Instituto de Gestión Sanitaria ha confirmado a última hora de la tarde de este jueves que Ceuta entrará este viernes en la tercera fase de la desescalada con cero casos activos con coronavirus en la ciudad, un objetivo del que había estado cerca el pasado 5 de mayo, cuando solo quedó uno antes del repunte de la pandemia que obligó a retrasar una semana la evolución del plan de transición a la nueva normalidad. Las autoridades sanitarias se han propuesto como desafío que durante dos semanas no haya nuevos contagiados y ya se acumula una.

En Ceuta se han confirmado desde que se decretó el estado de alarma un total de 222 positivos, 163 vía PCR y 59 con test rápidos mientras estos también se contabilizaron, aunque en realidad el número de detectados por esa vía por el INGESA y la Ciudad ha sido bastante mayor.

Este jueves se han confirmado seis nuevos curados, los últimos seis contagiados que no habían superado la COVID-19, que se ha cobrado cuatro vidas atribuidas directa y oficialmente a esta enfermedad.

Durante el primer mes y medio de la pandemia (la primera semana de abril los casos activos llegaron a 79) los positivos en la ciudad se concentraron sobre todo en la zona centro con personas contagiadas fuera (casos importados) y un gran foco declarado, el registrado alrededor de la comida de despedida de un policía nacional.

Tras la primera semana de mayo y después del acceso a la fase 2 se detectó un rebrote centrado en Erquicia y varias fiestas de cumpleaños. Aparentemente en ambos casos existió un 'supercontagiador'.

Las autoridades no dejan de subrayar que el virus sigue entre nosotros, aunque no haya contagiados confirmados y declarados, y que ahora será más importante que durante el confinamiento extremo la "responsabilidad individual" para evitar nuevas crisis. Las medidas más eficaces para evitarlo pasan por usar mascarilla siempre que no se pueda respetar la distancia social y mantener el lavado frecuente de manos.