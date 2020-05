Una ceutí enferma de cáncer recoge firmas para una unidad de radioterapia en Ceuta

"Soy Nuria y estoy en tratamiento por segunda vez contra un cáncer de mama. Vivo con mi familia en Ceuta y estos días de confinamiento me he quedado atrapada en Madrid porque tuve que recibir mi tratamiento en una clínica privada. ¿Por qué? Porque la primera vez que luché contra el cáncer vi de cerca el problema que existe en Ceuta con la falta de una unidad de radioterapia".

Así explica Nuria, una ceutí en tratamiento oncológico, su problema y el de muchos ceutíes enfermos de cáncer. No hay radioterapia en Ceuta, por más que la hayan prometido unos y otros para terminar diluyéndose sin resultado alguno. Por eso ahora, Nuria quiere poner solución al problema o, al menos, hacerse oír con una recogida de firmas. "Los ceutíes pueden operarse en nuestro hospital, pueden realizar tratamiento de quimioterapia, pero no pueden hacerse tratamiento de radioterapia. Las personas que tienen que someterse a este tratamiento, tienen que ir en barco a Algeciras todos los días ida y vuelta durante semanas. Tienen que esperar a que todos terminen su tratamiento para volver. Eso supone unas 7 o 8 horas mínimo para ir, realizar el tratamiento y volver. La radioterapia ha de hacerse todos los días durante diferente tiempo dependiendo del tratamiento estipulado. Muchos días los barcos no pueden salir por el mal tiempo. En estos momentos un helicóptero se encarga de llevar a estas personas a la península para realizar su tratamiento, porque no salen barcos debido al confinamiento."