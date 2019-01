La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos reclama una plantilla dimensionada a la realidad de Ceuta

Gabriel del Pozo, vicesecretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), ha pasado por Ceuta para analizar con la Ciudad y la Delegación la situación de la sanidad en Ceuta y sus principales problemas, en especial la falta de profesionales que, alertan, pone en cuestión una adecuada atención sanitaria en la ciudad.

Del Pozo reclama una plantilla dimensionada a la realidad de Ceuta, que atiende a una elevada población flotante, muy por encima de las estimaciones, lo que provoca una elevada sobrecarga de trabajo en los facultativos que desempeñan su labor en Ceuta. “Tienen que atender a mucha más población y eso hay que tenerlo en cuenta y no puede quedar a expensas de la buena voluntad del profesional que, además es que no llega, no es que no quiera hacer más, por mucho que quiera se va air a casa con frustración, con la sensación de que cómo está trabajando con sobrepresión puede haber un posible error, nuestro riesgo en el trabajo es importante y es necesario presupuesto para que las plantillas estén suficientemente dimensionadas y no estén al albur de una gripe de un profesional que haga que se caiga el sistema o que se deje de operar un día en un quirófano porque falta un profesional”.

Situaciones que ya se han dado en Ceuta, “pero los profesionales sanitarios son suficientemente éticos y estéticos de plantear antes los problemas a la administración y que se ponga soluciones”, explica el vicesecretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos.

La administración tiene capacidad para poner soluciones, entiende Del Pozo, “pero si llega un momento que no se hace los profesionales igual toman otras medidas y como vicepresidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos estoy aquí para reforzar sus posturas y que sepan que cuentan con nuestro apoyo”, avisa.

Del Pozo no olvida reivindicaciones urgentes, como la situación de “limbo” en el que quedan los médicos de Atención Primaria que serán sustituidos o el montante de las guardias, por las que se cobra mucho menos en Ceuta que en el resto del territorio nacional… Cuestiones que hacen muy difícil mantener a los profesionales en la ciudad autónoma, que terminan marchándose ante una oferta mejor. “Ceuta no se puede permitir ese lujo”, advierte Del Pozo, que insiste en que todas las medidas se resumen en una : “cuidar a los profesionales”.