Guerrero cifra en unos 7 los positivos en la Comandancia, sobre más de 250 test, y a la espera de PCR

Ha tenido que ser el consejero de Sanidad, Javier Guerrero, quien dé una cifra de los positivos registrados el estudio de seroprevalencia realizado por la Comandancia General de Ceuta (COMGECEU). Son siete, aunque el propio Guerrero no tiene clara la cifra exacta, “pueden ser siete u ocho o nueve”, aunque, en cualquier caso, ha lanzado un mensaje tranquilizador pues los positivos han sido en IGM, lo que obliga a realizar una prueba diagnóstica para descartar que sean falsos positivos, pues pueden haber pasado un resfriado o afecciones respiratorias causadas por coronavirus distintos al Sars Cov-2.

Todos los casos detectados son asintomáticos y han sido puestos en aislamiento, explicaba Guerrero, que ha querido restar relevancia a los nuevos positivos a falta d una confirmación comprueba diagnóstica. Así y todo, Guerreo cree que, a juzgar por las estadísticas de los test, todos no serán positivos reales. Para mayor tranquilidad, el consejero de Sanidad ha explicado que el equipo de rastreadores de Ingesa tiene ya localizados a los contactos de estos positivos.

La cifra de positivos detectada hasta ahora no es preocupante y no alteraría la prevalencia del virus en la ciudad autónoma. El hecho de que estos positivos no figuren aún en el registro de Ingesa obedece al cambio de contabilidad del Ministerio de Sanidad, que solo incluye a los positivos confirmados fehacientemente con PCR.

El estudio de seroprevalencia que lleva acabo Defensa en la COMGECEU forma parte de la colaboración que viene realizando la Ciudad con los test adquiridos con la mediación de la Junta de Andalucía y que se extienden, además del personal d ella Ciudad, a la Policía Nacional y la Guardia Civil para sus respectivos estudios de seroprevalencia.

Guerrero ha defendido la utilidad delos test, aunque sus resultados no sean concluyentes y en la mayoría de los casos requiera una confirmación con prueba diagnóstica (PCR), pero sirven para trazar un mapa del virus entre los ceutíes. La aspiración de la Ciudad es “llegar a todos, hasta donde podamos”.