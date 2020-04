Ingesa tranquiliza: ”Los casos están muy focalizados” y Ceuta está “en una situación favorable”

El director provincial de Ingesa en Ceuta, Jesús Lopera, ha comparecido de forma telemática desde la Delegación de Gobierno para analizar la situación actual, aunque sin aportar cio insolo dato nuevo. El número de contagios no se ha movido de los 83 registrados este sábado y se está llevando a cabo “un control exhaustivo” de los casos que, ha precisado Lopera, “están muy focalizados”, lo que facilita notablemente el control de la pandemia.

“Lo que hay en ceuta es concentración de casos por eso a veces hay un pico y la estadística se dispara pero no nos llevemos a engaño”, insistía Lopera, que apunta también la buena situación del Hospital Universitario que está “tranquilo” y con cien camas disponibles. Y 16 unidades de cuidados intensivos ampliables a 40.

“Los casos que hay en Ceuta no son de transmisión comunitaria— matizaba el director territorial de Ingesa, están focalizados, proceden de un vuelo en helicóptero, del retorno de estudiantes con enfermedad y que la transmitieron a miembros de su familia; proceden de una comida particular donde hay un número importante de casos que a su vez infectaron a miembros de su familia y otros casos agrupados. Es mejor con independencia del número de casos o su porcentaje que los casos estén localizados y no extendidos: Los servicios de epidemiología los tiene controlados y la mayoría tiene sintomatología leve y están en sus domicilios que es donde deben estar siempre que las circunstancias lo permitan”.

Además, insiste Lopera, “los datos de PCR y los datos clínicos coinciden con la casuística. Si se hicieran pocos tes y se pudiera decir que se están haciendo pocos, tendríamos el hospital lleno, pero la realidad es que concuerda el número de PCR y el número de positivos. La casuística es baja y el hospital está en una situación bastante favorable. Por otro lado, subraya Lopera, “la realidad es palmaria, “el hospital tiene dos enfermos en UCI, dos en planta, los pacientes con síntomas están en su domicilio, hay más de 100 camas libre y la UCI tiene ampliación hasta 40 camas”.