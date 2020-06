Lopera confirma que Ceuta pedirá pasar a la fase 3 pero avisa que todo depende del comportamiento ciudadano

Ceuta está preparada para pasar a la fase 3 el próximo lunes 15 de junio. Los dos brotes están ya controlados, los contagios aislados y alrededor de 300 contactos bajo estrecha vigilancia. En la actualidad, Ingesa contabiliza 30 casos positivos activos, ninguno hospitalizado. El escenario, tras una semana de incertidumbre con un goteo de positivos, está “estable” y sin nuevos contagios en cuatro días, lo que permite asegurar, ahora sí, que Ceuta pedirá este martes el pase a la fase 3 de la desescalada, la última etapa antes de que se desactive el estado de alarma y la ciudad vuelva ala normalidad en la medida de lo posible.

Así lo considera Jesús Lopera, director territorial de Ingesa, que, eso sí, ha subrayado incansable, que no basta con que los servicios sanitarios asistenciales y de salud pública estén listos, que lo están, asegura, sino que “todo depende del comportamiento ciudadano”. “No vale eso de aquí hacemos lo que nos da la gana ,que ya vendrán los servicios de salud a resolver el problema”, advierte Lopera, “no son solo criterios técnicos los que permiten pasar de fase, es muy importante el comportamiento ciudadano”.

Para el responsable de Ingesa es necesario insistir en que los ciudadanos no han de relajarse, “el virus sigue ahí y no habrá inmunidad hasta que haya una vacuna”, sí que lo “esencial” sigue siendo mantener las normas de seguridad, distanciamiento interpersonal y si no es posible mantenerlo, se debe recurrir a la mascarilla, no olvidar las medidas de higiene de manos y superficies, etc.

Lopera ha lamentado las consecuencias que ha tenido para todos el mal comportamiento de algunos, localizado en los dos brotes que han obligado a confinar varias viviendas. Los dos brotes obligaron a frenar la desescalada, recuerda, manteniendo una semana más ala ciudad en fase 2. “Ceuta pasó de ser una de las ciudades con menor incidencia a más estables a pasear a toda lo contrario y estar toda España pendiente de su evolución”, ha recordado. Una decisión que ha provocado, subraya, que muchas empresas no hayan podido retomar la actividad, que muchos trabajadores no se hayan incorporado a su puesto de trabajo.

“La situación es algo más favorable que la semana pasada”, admite Lopera, “En general , a población se ha portado como debía, pero también hemos visto algunas situaciones que han tenido consecuencias importantes, no solo para los que enferman, sino en toda la ciudadanía, en la salud pública y que no pasáramos a la fase 3. Son casos aislados pero de gran trascendencia”, reflexiona.