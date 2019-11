Los casos de gripe se disparan en Ceuta y la Ciudad reitera su llamamiento a vacunarse

La Consejería de Sanidad ha detectado a través de la Red Centinela, que vigila y registra los datos e incidencia de la gripe, que su pico epidémico se ha adelantado en Ceuta a la tercera semana de noviembre, cuando en la temporada anterior se registró en la segunda semana de febrero. Los integrantes de la Red, que vigila aproximadamente al 10% de la población, han declarado en el periodo de una semana 22 casos de Gripe B, todos en menores de 14 años, y con el 100 % de las muestras microbiológicas analizadas positivas.

Estos datos equivalen, en términos relativos, a una tasa de 343.11 casos por cada 100.000 habitantes, que es "sensiblemente superior" al de la tasa nacional (21,8). Por este motivo, la Ciudad ha aprovechado para reiterar su llamamiento a la ciudadanía para que se vacune, especialmente si se forma parte de los grupos de riesgo .

La Red, formada por un médico de familia y un pediatra de cada uno de los centros de salud, el Servicio de Medicina Preventiva y el Laboratorio de Microbiología del Hospital Universitario de Ingesa y el Servicio Médico del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), proporciona los datos que sirven para comparar la incidencia de la gripe en Ceuta con la del resto de comunidades autónomas y países europeos; para saber cuándo empieza la enfermedad y el tipo exacto de virus que circula en nuestra ciudad.

Sanidad ha recordado que "la vacunación es una medida útil contra la enfermedad, es gratuita y está a disposición de cualquier persona que la solicite en los centros de salud y en cualquier centro colaborador". La vacuna protege de la gripe que circula este año, pero no de otras enfermedades víricas como el resfriado común (catarro), con el que en ocasiones puede confundirse, aunque en estos procesos, la fiebre es menor o puede no aparecer y no hay malestar general ni postración

Casi 8.000 dosis distribuidas

Desde que comenzó la campaña de vacunación, el pasado día 6, el Servicio de Farmacia de la Consejería ha distribuido 7.818 dosis de vacunas en los centros de Atención Primaria y Medicina Preventiva del Ingesa, así como en los centros colaboradores, que son los servicios sanitarios de Imserso; CETI; las residencias de mayores (Nuestra Señora de África, Gerón y Cruz Blanca); los de la Policía Nacional y Guardia Civil; la Mutua de Ceuta-SMAT; Sanidad Exterior; el Centro de Día de Cruz Roja (Alzheimer); la Facultad de Ciencias de la Salud; a las asociaciones COCEMFE y Plena Inclusión; y a los servicios propio de la Consejería de Sanidad y de Prevención de Riesgos Laborales de la Ciudad Autónoma. Además se han distribuido vacunas en el Centro de Diálisis, la Clínica del Mar; la Clínica Militar; el Servicio de Prevención del Ministerio de Educación y Formación Profesional y a centros sanitarios privados.

Los síntomas de la gripe son fiebre, malestar general, dolor de cabeza y dolor muscular. Puede producir también tos, dolor de garganta y dificultad respiratoria. Sus complicaciones más graves pueden ser la neumonía y el distress respiratorio e incluso el fallecimiento. La gripe es una enfermedad que puede causar complicaciones en personas pertenecientes a grupos de riesgo, en los que está indicada la vacunación como medida preventiva. Estos grupos son las personas con inmunidad disminuida como mayores de 65 años, cardiópatas, diabéticos, asmáticos y otras patologías de base.

La enfermedad solo tiene tratamiento sintomático, para paliar la fiebre y el malestar o los síntomas respiratorios. Además es necesario el reposo en domicilio, medida también importante para no extender el contagio en el entorno laboral o escolar.

Si estás enfermo, evita contagiar a otras personas