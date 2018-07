La unidad de psiquiatría estrena patio

El equipo directivo del HUCE ha trabajado este año para equiparar el servicio de psiquiatría de la ciudad al del resto de España. El proyecto ha consistido en habilitar una puerta desde la Unidad Psquiátrica disponiendo medidas de seguridad para que no se produzcan incidentes. Javier Domínguez, Jefe del Servicio de Mantenimiento del Universitario, detalla que se han colocado “vallas para evitar que puedan caer, otros para evitar que puedan escalar, fijándose igualmente los sumideros del suelo para que no puedan cogerlos, barandilas accesibles para que no puedan engancharse con ellas”. Además, se ha colocado un banco con funda alcolchada, una canasta para que puedan jugar al baloncesto y esparcirse con deporte.

Según Manolo Vallejo, psiquiatra del HUCE, contar con este patio supone una medida básica para cualquier paciente que tiene que estar en una planta psiauiátrica durante un tiempo prolongado. Para Vallejo “hay que tener en cuenta que los pacientes de psiquiatría no tienen nada que ver con los de cualquier otra unidad, ya que suelen ser ingresos mínimos de una par de semanas o incluso un mes, y para ellos, tener la posiblidad de salir al exterior es fundamental. Contar con este patio nos permite ofrecer una terapia ocupacional que antes no teníamos a través de acrividades deportivas y al aire libre, que son claramente beneficiosas para los pacientes”.