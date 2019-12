La familia del guardia que hirió a su ex mujer al suicidarse pide 40.000 euros a Sandra López por injurias

Los tres hermanos de Brahim A.L., el guardia civil que hirió en las piernas a su ex mujer con el disparo con el que se quitó la vida en junio, según ha dado por constatado la investigación policial de los hechos, ha solicitado a los Juzgados de Ceuta la celebración de un acto de conciliación previo a la interposición de una querella contra Sandra López Cantero, la asociación Búscome y la Plataforma Feminista por un presunto delito de injurias y calumnias con publicidad al referirse al suceso en una movilización como un caso de violencia de género con "intento de asesinato".

La familia del agente quiere que López Cantero pida perdón y abone 40.000 euros que serían donados a "una causa humanitaria relacionada con la infancia".

Según refiere el escrito presentado ante los Tribunales, el 14 de junio en la Plaza de los Reyes López Cantero, en sus funciones de presidenta de Búiscome e integrante de la Plataforma, denunció que se estaba intentando "disfrazar" lo sucedido, que a su juicio era que "un hombre ha intentado, delante de su hijo, acabar con la vida de su mujer. Él se ha creido con la potestad suficiente como para lanzar contra ella cuatro disparos, que como he llegado a leer, únicamente fueron dirigidos hacia las piernas. ¿Pero qué sociedad enferma es capaz de reproducir que la intención de él no era la de acabar con su vida, porque los disparos no fueron hacia las partes más peligrosas del cuerpo?”.

López criticó la concentración auspiciada por el entorno del guardia para defender su honor y lamentó que "para

la gente parece ser que ella era la guarra que se quedó con todo y él un pobre desgraciado sometido a tanta ansiedad, que no le quedó más remedio que sacrificar su vida para no tener que seguir soportándola. Eso sí, no sin antes advertirle con un pequeño susto de nada, a modo de vaquero, que la culpa era de ella".

"De repente", añadió, "han descubierto en Ceuta que un hombre que es capaz de intentar asesinar a su mujer no es un loco que va por la calle con el cartel de maltratador, no. [...] Bienvenidos al mundo de la realidad porque en la mayoríade los casos es así, el maltratador está en nuestro entorno y puede ser el que menos te lo esperas".

Los hermanos del fallecido quieren que la feminista "justifique los motivos que la llevaron a realizar esa acción y solicite el perdón del ofendido" y "que abone 40.000 euros como indemnización por daños y perjuicios y gastos ocasionados a los hermanos del fallecido y calumniado", que tienen la intención de donarlos a "una causa humanitaria relacionada con la infancia" en memoria de Brahim A.L. Búscome y la Plataforma Feminista son aludidos como "responsables civiles subsidiarios".