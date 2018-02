La ruleta rusa de los ascensores del 'Ceuta Center'

CCOO-Justicia ha denunciado este viernes el "vergonzoso" estado de los ascensores del edificio 'Ceuta Center', donde se encuentran en la segunda planta dependencias judiciales "que son muy concurridas". Según el sindicato, "habitualmente de los cuatro ascensores con los que cuenta el edificio sólo funciona uno que está más días estropeado que en funcionamiento" pero el caos no queda ahí: "El miércoles quedó atrapado uno de los magistrados de la Audiencia que tuvo que llamar por teléfono para dar el oportuno aviso y que lo sacaran del mismo y este viernes ha quedado otra persona atrapada que ha corrido la misma suerte", ha expuesto en un comunicado.

Comisiones lleva "años" instando a la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia para que a su vez reclame al Gobierno de la Ciudad, propietario del inmueble, "que adopte las medidas oportunas y de una vez por todas y de manera urgente solución a este tema".

"La Ciudad debe comprometerse pero hace todo lo contrario: no cumple pese a que debe de hacerse a la idea de una vez por todas que el 'Ceuta Center' es un edificio público y que debe cumplir en todo caso las disposiciones y normativas referentes a la accesibilidad", ha criticado CCOO en una nota en la que ha tildado de "triste" que una testigo en silla de ruedas sufriese"una verdadera odisea para llegar hasta las dependencias judiciales en la segunda planta", hasta donde "tuvo que ser izada por varios familiares".

También "es lamentable que los traslados y conducciones de presos o personas que se encuentran bajo custodia, para ser puestos a disposición judicial tenga que realizarse por las escaleras, esposados y escoltados por agentes de los miembros y Cuerpos de Seguridad del Estado, estando expuestos al trasiego de público que acude a otras plantas".

Igualmente "es dificultoso que funcionarios judiciales que transportan y trasladan a diario grandes cantidades de expedientes y piezas de convicción no puedan hacer uso habitualmente del ascensor", por lo que "es frecuente y habitual ver a empleados públicos que trabajan en el edificio ayudando a ciudadanos con impedimentos físicos a subir escaleras, cargar con carros de bebés, auxiliando a personas mayores para acceder a las distintas oficinas y departamentos".

"Es vergonzoso que el único ascensor disponible se haya desprendido y descolgado en caída libre hasta el sótano con trabajadores atrapados en su interior, algo que ha ocurrido en más de una ocasión aunque por suerte y fortuna no hemos tenido que lamentar graves consecuencias", ha alertado. "No hacen nada. Hasta ahora, no ha habido que lamentar, como he dicho, daños personales irreparables. Sin embargo, cada día que pasa estamos más cerca de que acabe produciéndose una desgracia", ha avisado sobre la ruleta rusa que gira cada día en el edificio público..

A pesar de todo, "el Gobierno de la Ciudad y la Consejería de Fomento son conocedores de estos graves hechos, ocurridos esta semana, y que se suceden con una preocupante frecuencia sin que se acometan soluciones definitivas".