CCOO denuncia irregularidades en el concurso específico de traslados de Justicia para Ceuta

El Ministerio de Justicia ha publicado en el BOE la resolución del concurso específico de puestos singularizados, en la que se encuentra vacantes en los órganos judiciales de Ceuta, y CCOO ha apreciado "irregularidades" y "falta de objetividad y transparencia". El sindicato había requerido que antes se dieran a conocer los listados de méritos con la baremación de cada uno de los apartados de todos los candidatos para poder presentar alegaciones en tiempo y forma pero ni siquiera tuvo respuesta.

"Sin poner en duda el resultado, pues carecemos de los datos que no ha querido facilitar el Ministerio", ha lamentado el sindicato este lunes en un comunicado, "el sistema ha vuelto a no garantizar los derechos de todos los que han optado a estos puestos, pues desconocen la valoración que se ha dado a cada aspirante en cada uno de los apartados de méritos", con lo que "se quiebra para los que no compartan la adjudicación el principio de seguridad jurídica".

CCOO-Justicia entiende que "la transparencia es una obligación de la Administración y de todos aquellos que representamos a los trabajadores, y la decisión de publicar en el BOE las adjudicaciones sin haber publicado con carácter previo los méritos de los aspirantes no es el sistema adecuado ni correcto, pues deja en una situación de indefensión a los que deseen interponer cualquier alegación o recurso contra la adjudicación".

"Este concurso específico necesitaba sin duda una adjudicación con la máxima transparencia que la Administración ha vulnerado", ha incidido CCOO, que ha anunciado que seguirá exigiendo a la Subdirección de Medios Personales "que publique de inmediato la valoración de cada uno de los apartados de todos los aspirantes que han participado en este concurso específico, de forma que garantice la transparencia y los derechos de todos". Así no habría "la menor duda de que la adjudicación ha sido la correcta".

Mientras "lo único que cabe es el recurso contencioso-administrativo o el de reposición" ante un proceso que ha repetido "irregularidades y contradicciones por parte del Ministerio", al que también ha pedido CCOO igualmente sin éxito "que incluya en los concursos de traslados anuales la totalidad de las plazas de todos los centros de trabajo que se encuentren vacantes".