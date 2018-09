La Ciudad no aclara quién metió la pata en las oposiciones de la Local pero niega que fuera a posta

La consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, ha asegurado este jueves en el Pleno que no hubo “ninguna instrucción política” en el desarrollo de las últimas oposiciones a la Policía Local y que solo el Tribunal se encargó de velar por la limpieza y la transparencia de un proceso “con las que no jugó nadie y en el que sabemos que muchas personas invierten años de esfuerzo en prepararse”.

“Cuando ha habido un error y una reclamación que se ha comprobado hemos corregido: sabemos que la persona que se creía elegida ha sufrido mucho daños pero si se cometió un error hay que ser claros y transparentes y devolver la justicia al proceso”, ha resumido en respuesta a una interpelación del MdyC.

Su portavoz, Fatima Hamed, ha denunciado que al margen del caso concreto de las marcas en las que no se aplicó la prima para candidatas femeninas “no solo se deslacraron las cajas con exámenes por parte del personal que no estaba encargado de ello sino que el Tribunal ni siquiera sabía si debía difundir y dar las marcas de cada opositor en las pruebas físicas o no”.

La localista ha denunciado que no se haya asumido “ninguna responsabilidad” por “las consecuencias nefastas de un error”. “Dígame quién cometió el error, si la empresa externa o el ICD, porque estamos hablando de la Administración, no de su lista de la compra, del futuro de personas… Al ciudadano le tranquiliza ver que quien se equivoca tiene su consecuencia”, ha reclamado Hamed, que ha advertido a Chandiramani de que “no es tan fácil decir a las personas que vayan a los Juzgados porque a lo mejor no todo el mundo tiene capacidad para pagar los honorarios de un abogado, por ejemplo”.

La consejera ha evitado concretar qué parte o persona metió la pata en la ponderación de los resultados de esas oposiciones. “Fue involutario, así se ha puesto de manifiesto, y no sé si está buscando una intencionalidad o qué responsabilidad quiere aplicar pero sobres abiertos de exámenes ninguno: se eligen bolas y se desarrollan temas”, ha resumido la titular de Recursos Humanos, que no ha aclarado si en el próximo proceso selectivo se usará un examen tipo test o se mantendrá el de desarrollo.



Oferta de empleo público

El diputado de Ciudadanos, Javier Varga, ha preguntado al Gobierno si “además de instrumentos de planificación tampoco tiene criterio para determinar “las necesidades de personal que tiene la Administración autonómica, las categorías de las plazas y las áreas a las que atender con mayor urgencia, por un lado; y el procedimiento de cobertura de cada plaza y para aplicar la promoción interna, por otro”.

Chandiramani ha explicado primero que es la disponibilidad presupuestaria y las prioridades que determinan los responsables de los distintos departamentos los que ordenan la confección de la oferta de empleo público de cada año.

En su segundo turno la consejera competente en materia de Recursos Humanos ha recordado a Varga que la tasa de reposición de efectivos ha estado limitada, salvo excepciones, por debajo del 100% durante años. “No es cierto que no haya criterios: por ejemplo a turno libre