CSIF denuncia que el estado del Ceuta Center impide trabajar a una persona de movilidad reducida

CSIF denuncia que una funcionaria con movilidad reducida no puede acudir a su puesto de trabajo por la permanente avería de los ascensores, “teniéndose que volver muy a su pesar a su casa con la frustración e impotencia de no poder ni tan siquiera traspasar el umbral que da acceso a la oficina judicial en la que trabaja”. “Desde CSIF interpondremos hoy mismo las denuncias que sean necesarias para que situaciones imperdonables como esta, se repitan en el tiempo”, avisan.



“De los últimos 13 días por dicho motivo sólo ha podido acudir al trabajo solo 3”, denuncian en un comunicado, lamentando que la situación “está adquiriendo tintes esperpénticos”, obligando a suspender varios juicios por la inaccesibilidad a los órganos Penales de personas pertenecientes al estamento fiscal y de la abogacía o a funcionarios.



“El día tres de Diciembre coincidiendo con el día internacional de las personas con discapacidad y en cuya campaña participó activamente el CSIF, se puso de manifiesto lo extravagante de esta triste realidad”, recuerdan, “ya no caben explicaciones, ni razonamientos. Es hora de actuar ya”.