Diez personas pagarán entre 750 y 1.500 euros por tirar la basura fuera del horario establecido

La Policía Local cerró febrero con 333 denuncias e intervenciones relacionadas con el consumo-tenencia ilícita de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en la vía y espacios públicos; 14 por falta de respeto o consideración a un Agente de la Autoridad en el ejercicio de sus funciones; 8 por desórdenes graves; una por desobediencia o resistencia a un agente y otra por facilitar datos falsos en la identificación ante infracción administrativa.

Según el balance mensual realizado por la Jefatura, durante el segundo ems del año se realizaron 42 diligencias ante la Policía Nacional con 23 detenidos por presuntos delitos contra la Seguridad Vial (5); por incumplimiento de la Ley de Extranjería por entrada ilegal a España (6); por alteración grave del orden público interviniendo en reyertas y agresiones (6); por atentado contra Agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones (5), por hurto (4) y por sustracción de vehículos (2).

En aplicación de la nueva Ordenanza de Limpieza que entró en vigor el 25 de febrero se denunció a 28 ciudadanos de las que 10 corresponden al vertido de basuras en los contenedores fuera del horario establecido. Se trata de una infracción grave penada ahora con entre 750,01 y 1.500 euros de multa. El horario para depositar residuos en los contenedores normalizados es:

a) Desde las 21.00 hasta 00.00 horas a partir del 1 de abril hasta el 31 de octubre.

b) Desde las 20.00 horas hasta las 00.00 a partir del 1 de noviembre hasta el 31 de marzo.

El Cuerpo está trabajando en la organización de una reunión con los presidentes de Barriadas para "volver a valorar los asuntos que preocupan a la ciudadanía y buscar un modo de afrontarlos desde la colaboración ciudadana unida a la labor policial".

También se tramitó un total de 1.182 denuncias, 152 por estacionar encima de la acera, 99 por no respetar una señal vertical de prohibición, 96 por aparcar en zonas reservadas, 91 por estacionar en línea amarilla, 86 por dejar el coche en el carril de circulación, 88 en carga y descarga, 79 de pasos de peatones y zonas peatonales; 77 por uso de dispositivos de telefonía móvil conduciendo, 66 por estacionamiento en las paradas de servicios públicos, 29 por no hacer uso del cinturón de seguridad, 27 por conducir de forma temeraria o negligente, 6 por no hacer uso del casco de protección en ciclomotores-motocicletas y 5 por el uso de bicicletas en zonas peatonales.

Se atendieron149 requerimientos por servicios humanitarios con personas enfermas o accidentadas que necesitaron, en algunos casos, su traslado al hospital por los servicios destinados a tal fin. También se han atendido 11 casos de absentismo escolar, poniéndolos en conocimiento de sus Centros Educativos que a su vez han contactado con sus padres o tutores legales.

Se han comprobado un total de 430 empadronamientos, procediendo al inicio del expediente de baja de 80 ciudadanos por incumplimiento de la normativa vigente. El Gabinete de Atestados atendió un total de 72 accidentes de tráfico, en los que sufrieron lesiones graves 2 ciudadanos y 37 leves, sin lamentar víctimas mortales.

Dentro de los controles rutinarios de tráfico (Puntos de verificación) se extendieron 47 denuncias por no haber concertado el Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil para vehículos a motor y 105 por circular sin haber realizado la Inspección Técnica al Vehículo (ITV); 7 por circular sin autorización administrativa y 8 por carecer de permiso de conducir o licencia.

Cuarenta denunciados por venta ambulante

Se denunció a 40 ciudadanos por ejercer la venta ambulante sin la autorización pertinente, decomisando 635 kilogramos de frutas y verduras, 195 piezas textiles y 123 unidades de productos envasados que tras supervisión de los Servicios Veterinarios de la Ciudad se entregaron en los distintos centros benéficos.

Se realizaron 33 inspecciones en establecimientos públicos, extendiendo denuncias por incumplimiento de la Ordenanza reguladora de Establecimientos Públicos de ellas 14 al realizar una actividad no contemplada en la licencia, 7 por el consumo de tabaco y 1 por carecer de permisos para la instalación de terrazas de veladores.

Siete ciudadanos fueron encartados por incumplimiento de la Ordenanza del Buen uso de los Espacios Públicos destacando 6 denuncias por actos vandálicos en el mobiliario urbano y 1 por el despiece de vehículo en la vía pública. También se realizaron 16 inspecciones de obras menores, denunciando a 10 ciudadanos por incumplir la Ordenanza de Disciplina Urbanística, al realizar obras sin la licencia pertinente.

De las controles realizados para el cumplimiento de la Ordenanza reguladora de automóviles ligeros auto-taxis, se denunciaron a 12 conductores de ellas 4 por llevar el vehículo en mal estado de conservación y 3 por realizar la actividad sin licencia. El Servicio de Metrología atendió 43 requerimientos por posible incumplimiento de la Ordenanza Reguladora de Ruidos y Vibraciones, proponiendo a sanción a 1 ciudadano por superar los niveles establecidos.