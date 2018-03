El Gobierno defiende el funcionamiento del Convenio MECD-Ciudad pero UGT irá a la Inspección de Trabajo

El portavoz del Gobierno de Ceuta, Jacob Hachuel, ha dejado claro este viernes que el Ejecutivo no va a atender las conclusiones del informe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la propia Administración que alerta del riesgo que corre la salud de los trabajadores del Convenio MECD-Ciudad por la caótica, a juicio de los firmantes del mismo, organización del servicio.

El consejero de Educación, Javier Celaya, ha explicado que en 2017 se introdujo en el Convenio una subcomisión formada por el coordinador de la Ciudad, el inspector jefe de Educación y la jefa de la Unidad de Programas Educativos de la Dirección Provincial del MECD para ordenar su gestión. A partir de sus decisiones, los trabajadores deben atender en cada centro a lo que dicte su director respectivo.

"El organigrama está perfectamente dieseñado y no hay que especular, no se deben levantar suspicacias: no tiene que haber absolutamente ninguna queja o discrepancia porque esa supuesta falta de jerarquía no existe", ha aseverado Hachuel.

Celaya ha reseñado que la plantilla de 82 trabajadores ha ido adaptándose a los cambios obligados por la apertura del CEIP Ciudad de Ceuta, la necesidad de cubrir a todos los colegios sin un número equivalente de cada perfil profesional, etcétera, con lo que algunos profesionales deben compaginar la atención a dos centros. "Puede haber conflictos o malestar puntual pero en ningún caso el caos que presenta el informe de Riesgos Laborales", ha remarcado.

UGT, que solicitó el informe emitido en octubre y enviado por Recursos Humanos al consejero de Educación en diciembre, mantiene una opinión radicalmente distinta. Según su responsable de Prevención de Riesgos Laborales, José Miguel Antúnez, "no se ha introducido ningún cambio ni se ha atendido ninguna de las recomendaciones del informe de un Servicio cuyos dictámenes siempre ha respaldado y reforzado la Inspección de Trabajo, por lo que recurriremos a esta última si el Gobierno se empeza en desacreditar sus conclusiones, como hizo en su momento con las recomendaciones cursadas sobre el 'Ceuta Center' que al final tuvo que atender".

El sindicalista ha insistido en que "existen una serie de irregularidades constatadas por el Servicio competente que hay que solventar" y "lo que debería hacer la Ciudad es enriquecerse con las aportaciones que hace Riesgos Laborales para ofrecer un mejor servicio en un ámbito tan delicado como los centros educativos, no obviarlas".